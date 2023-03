Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für April 2023

Immer wieder können die Sterne Dir helfen, den Blick in Richtung Zukunft zu wenden, mit wertvollen astrologischen Tipps. Das aktuelle Monatshoroskop für Stier klärt Dich über Chancen und Hindernisse im April auf.

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den richtigen Menschen finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft. Du beobachtest scharf und löst das eine oder andere Lebensrätsel. Wenn Du Dich auf Dich beschränkst, führt Dein Bemühen zu tiefen Einsichten. Gedanken und Gefühle streiten miteinander, und so besteht die große Gefahr, dass Du diesen inneren Streit auch nach außen trägst. Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst in den siebten Himmel der Liebe.

Gesundheit und Fitness

Tagsüber gibst Du Vollgas, abends bist Du erschöpft. Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich! Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen. Alles wird für Dich etwas zu anstrengend. Auch, wenn es nicht danach aussieht. Nimm Dir weniger vor und lege Ruhepausen ein.

Beruf und Finanzen

Du bist im Beruf voller Zuversicht und guter Dinge. Meide Auseinandersetzungen. Dir fehlt derzeit die Ruhe und Sachlichkeit zu einer erfolgreichen Kommunikation. Setze Deine Talente richtig ein, dann schwebst Du auch auf der Erfolgslinie. Spannungen am Arbeitsplatz lassen sich nicht ganz ausschließen. Höre genau hin, wenn sich jemand beklagt und sieh es nicht als Kritik.