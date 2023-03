Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für März 2023

Erwarten den Stier die großen Gefühle im Liebesleben? Brauchst Du mehr Energie, um der Gesundheit auf die Sprünge helfen zu können? Gönne Dir einen Blick in Dein gratis Horoskop für Stier im März und erfahre, worauf es laut Astrologie in diesem Monat wirklich ankommt.

Liebe und Partnerschaft

In der Liebe werden Dir einige Hürden in den Weg gelegt, die es zu umgehen gilt. Meide Menschen, die so gar nicht auf Deiner Wellenlänge liegen. Nicht nur Hektik verbreiten. Plane auch genügend Zeit ein für eine traute Zweisamkeit. Öffne Dein Herz und genieße so richtig die Zweisamkeit. Du durchläufst einen Wandel und solltest Dir viel Zeit für die Entwicklung Deiner eigenen Persönlichkeit nehmen. Das ist nicht ganz einfach!

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit ist stabil und robust. Mach weiter so! Gönne Dir aber nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Vergeude Deine Kräfte nicht. Du bekommst zwar einen starken Energieschub, leider wird das aber nicht von langer Dauer sein. Mit Deinen Fähigkeiten und Deinen Kräften musst Du besonders gut haushalten.

Beruf und Finanzen

So pflichtbewusst und konzentriert warst Du schon lange nicht mehr. Auseinandersetzungen in Deiner Partnerschaft und auch Probleme zu Hause können entstehen. Lass Dich nicht entmutigen, alles wird wieder gut. Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus.