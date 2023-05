Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Mai 2023

Finde im Mai Dein kosmisches Gleichgewicht in jedem Lebensbereich, egal ob Liebe, Gesundheit oder Beruf. Das kostenlose Monatshoroskop für Stier im Mai hilft Dir dabei.

Das Schicksal schenkt Dir einen weiteren Monat Lebenszeit. Was möchtest Du damit machen? Mögliche Inspiration finden Stier-Mann und Stier-Frau in den aktuellen Horoskopen .

Liebe und Partnerschaft

Tröste Dich, jeder hat einmal mit Liebeskummer zu kämpfen. Du setzt falsche Signale. Dein Partner versteht nicht, was Du überhaupt willst. Du solltest langsam einen Schongang einlegen. Extrawünsche dürfen nicht immer auf Deine Kosten erfüllt werden. Mache das deutlich klar. Bei neuen Bekanntschaften geht es weniger um das schnelle Vergnügen.

Gesundheit und Fitness

Du würdest Dich besonders wohlfühlen, wenn Du mit Dir selbst allein sein könntest. Suche Deinen Lieblingsplatz und lese ein gutes Buch. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst. Du bist blendend in Form. Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch.

Beruf und Finanzen

Tu am Arbeitsplatz nicht so, als wärst Du überrascht. Die Folgen waren abzusehen. Tritt etwas zurück, Du brauchst eine kreative Pause. Wenn Du willst, kannst Du sehr viel erreichen und verwirklichen. Wenn Du Spaß an Deinem Job hast, übertriffst Du Dich selbst.