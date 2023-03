Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für März 2023

Im kostenlosen Monatshoroskop für März erfahren alle Waage-Geborene, was der Monat an Überraschungen zu bieten hat.

Das Horoskop für Dein Sternzeichen weiß genau, in welchem Lebensbereich es im März so richtig hoch hergeht. Wartet die große Leidenschaft in der Liebe, braucht Deine Fitness einen Push oder locken im Beruf die großen Chancen auf Anerkennung und Erfolg?

Liebe und Partnerschaft

Gehe doch mit Deinem Schatz wieder einmal ins Theater. Dein innerliches Glücksgefühl stärkt Deine Ausstrahlung, Du kommst gut an! Du durchlebst eine Zeit besonderer Triebhaftigkeit. Auch wenn Dein Partner Dich verlassen hat, die Welt geht davon nicht unter.

Gesundheit und Fitness

Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Energie für neue Pläne. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte. Achte darauf, Dich in der nächsten Zeit sportlich nicht zu überanstrengen. Kleine, gezielte Übungen reichen aus, um sich in Form zu halten.

Beruf und Finanzen

Durch Deinen Fleiß und Deine Zuverlässigkeit wirst Du beruflich ein ganzes Stück nach vorn kommen. Man wird auf Dich aufmerksam. Zweifle nicht an Deinem Können und an Deinem Erfolg. Angst und Hoffnungslosigkeit sind der Nährboden für Misserfolg. Du bist super drauf, sehr direkt und manchmal sogar etwas angriffslustig. Dadurch bist Du in der Lage, gleich mehrere gute Vorsätze zu verwirklichen. Du neigst dazu, Dich viel zu schnell aufzuregen und Dich dann in Deinen Ärger hineinzusteigern. Bleibe freundlich und ausgeglichen.