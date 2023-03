Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für April 2023

Im Widder- Monatshoroskop für April erfährst Du, warum es in Sachen Partnerschaft derzeit zwickt und was Du tun kannst, um Dein Schicksal zum Guten zu wenden.

Ein Abenteuer voller Leidenschaft könnte Dein Liebesleben in diesem Monat bestimmen. Doch Du scheinst Dir selbst im Weg zu stehen. Wertvolle Tipps erwarten Dich jetzt im April- Horoskop für Widder.

Liebe und Partnerschaft

Eine neue Liebe kann nur kommen, wenn Du Altes loslässt. Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Wenn's mal hakt, bitte nicht die Nerven verlieren, alles wird gut. Dein Partner kann nicht immer nur für Dich da sein, er hat auch noch eigene Ziele und Wünsche.

Gesundheit und Fitness

Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit. Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch, und damit auch körperlich, entspannt und richtig ausgeglichen. Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht! Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung.

Beruf und Finanzen

Du hast jetzt die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ziehe also Bilanz und richte den Blick auf die Zukunft. Kein Wunder, dass Dein Chef strahlt, wenn er Dich sieht, Dein Arbeitsstil ist perfekt. Um den Karrierelift in Bewegung zu setzen, musst Du Dich Konflikten stellen. In diesem Monat kommst Du schneller voran und Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist enorm gut.