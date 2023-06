Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für Juni 2023

Wage einen Blick in das kostenlose Monatshoroskop für Juni und Du wirst erfahren, was der Monat für Dein Tierkreiszeichen in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit bereithält. Ob das große Abenteuer oder der sichere Hafen wartet, wissen nur die Sterne.

Das Juni- Horoskop für Widder weiß, was Körper und Seele diesen Monat brauchen. In der Ruhe liegt die Kraft. Mit positiver Energie können auch große Träume wahr werden.

Liebe und Partnerschaft

Es wird Dich zu Menschen hinziehen, bei denen Du Dich geborgen fühlst. Es funkelt und knistert in Deinem Liebesleben. Genieße diese wunderbare Zeit und konzentriere Dich voll auf Deine Partnerschaft. Hüte Dich vor der Annahme, Du würdest Deinen Partner besitzen. Er ist Dir nur geliehen, aber nicht geschenkt. Gehe sorgsam mit ihm um. In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen.

Gesundheit und Fitness

Zurzeit bist Du gut drauf und sehr belastbar. Du hast mit Deinen Fähigkeiten und Kräften gut hausgehalten. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Dann wird es Dir auch zukünftig gut gehen.

Beruf und Finanzen

Bei Kunden und Kollegen kommst Du prima an, und das macht die Hälfte des Erfolges aus. Die andere Hälfte erledigst Du durch effizientes Arbeiten. Wenn noch irgendwelche schwierigen oder zeitaufwendigen Arbeiten anstehen, so ist jetzt der richtige Moment gekommen, diese anzugehen. Deine Erfolgskurve weist Dir neue Wege. Zerrede nichts, sondern schreite zur Tat. Nur so kannst Du zeigen, was Du draufhast. Eine neue Aufgabe kommt überraschend auf Dich zu und verlangt viel Einsatzbereitschaft.