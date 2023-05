Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für Mai 2023

Liebe und Partnerschaft

Eine neu erwachende Leidenschaft fördert Deine Beziehung. Nimm Dir Ratschläge von Deinem Partner an. Du selbst bist zwar auf dem richtigen Weg, doch überschaust Du nicht alles. Wenn Dich jemand an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gibst Du besser zu, es vergessen zu haben. Lügen haben nämlich kurze Beine. Mache Dir keine Sorgen, Dein Schatz denkt oft an Dich.

Gesundheit und Fitness

Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen. Ziehe Dich zurück, genieße einen duftenden Kaffee oder Tee und träume davon, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich.

Beruf und Finanzen

In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Es wäre wichtig, sich im Job flexibler auf andere Möglichkeiten einzustellen. Delegiere einiges von Deinen Berufs- und Alltagsaufgaben. Deine berufliche Laufbahn verspricht viel Abwechslung. Manchmal wird es Dir fast zu viel, da nicht immer alles nach Plan läuft.