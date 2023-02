Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.02.2023

Wird Dich das Schicksal am Valentinstag zu Deinem Herzblatt führen? Wird eine Liebe neu entflammen? Erfahre alles über Deine Zukunft nicht nur bezüglich Deines Liebeslebens - jetzt im Horoskop heute, den 14. Februar für alle Sternzeichen.

Alle Sternzeichen können ihrem Glück auf die Sprünge helfen, wenn sie sich die Astro-Tipps der Horoskope zu Herzen nehmen und nachlesen, wie man Geist, Körper und Seele in harmonischen Einklang bringt.

Auch heute am Valentinstag, dem vielleicht romantischsten Tag des Jahres, hat das Tageshoroskop spirituelle Hilfe für Dich, um im Leben, insbesondere Deinem Liebesleben glücklich werden zu können, egal ob Du Single oder in einer Beziehung bist.

Du kannst nicht alles haben, was Du Dir wünschst. Manchmal muss man auch auf etwas verzichten, mache andere nicht dafür verantwortlich. Wenn man Dich um Rat fragt, dann hilfst Du, aber nicht ungebeten.

Eine Chance oder ein Angebot am Arbeitsplatz bringt Dich ganz durcheinander. Sachlich und vernünftig bestreitest Du bestimmte Situationen und wirst automatisch zum Gewinner. Dadurch stehst Du mit beiden Beinen fest auf dem Boden.

Wenn Du diesen Weg weitergehst, kommst Du erfolgreich zum Ziel. Wenn Du jetzt gerne kommunizierst oder diskutierst, dann horche auch hin, was andere zu sagen haben!

Turbulente Tage. Auf Romantik wirst Du wohl verzichten müssen. Dafür gibt es tolle Treffen, schöne Gespräche, Bewegung für die Lachmuskeln. Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Die Anerkennung lässt allerdings noch auf sich warten, aber sie kommt.

Gehe in Deiner Planung nicht übereilt vor, dann klappt alles wie gewünscht. Viel Arbeit für wenig Anerkennung: Das scheint aktuell an der Tagesordnung zu sein. Nicht aufgeben: Steter Tropfen höhlt den Stein.

Mal Leidenschaft, mal Zärtlichkeit. Genieße es und lasse Dich von den Gezeiten der Liebe tragen ohne Wenn und Aber. Immer wieder schaffst Du es, am Ende als Sieger dazustehen.

Du bist fit und möchtest es auch bleiben, also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Unbedingt aufpassen, es kann in der Familie zu Unstimmigkeiten kommen.