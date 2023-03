Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.03.2023

Das kostenlose Horoskop von heute kann Dein Herz mit Licht und Liebe erfüllen. Die Astrologie weiß, was Dir auf die Stimmung drückt.

Wie ist Deine Tagesform und was bringt die Zukunft? Wirf einen Blick ins Tageshoroskop!

Werde aktiv und nutze die Mondenergien, die Deinem Sternzeichen Schwung verleihen können. Denn wie sich die aktuelle Konstellation der Sterne und Planeten auf Dich auswirkt, vermögen die Astrologen zu deuten. Wichtige Hinweise zu Deinem Seelenleben erfährst Du also hier.

Ein Liebesabenteuer, das Dir nicht aus dem Kopf geht, das Wintertief, das Dich müde macht oder Konflikte im Beruf: Auch wenn alles gerade dunkel erscheint, irgendwo brennt ein Licht, das Dir den Weg ins Glück zeigt. Dieses kleine Feuer des Lebens kann sich im Außen, aber auch ganz tief in Dir drinnen befinden. Du musst nur bereit sein, Deinem Schicksal mutig entgegenzutreten, dann entdeckst Du es.

Gefühlsmäßige Verletzungen haben manchmal das Resultat, dass man sich gegen alles abschirmt. Lass es nicht so weit kommen. Ob Du neue Beziehungen anknüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund.

Es sind Regenwolken am Liebeshimmel zu sehen. Die Gefühle sind in Deiner Beziehung eher vereist, und Du blockierst Dich mit Schuldzuweisungen. Du fühlst Dich kraftlos. Trotzdem solltest Du auf jeden Fall versuchen, Deinen Verpflichtungen nachzukommen. Mehr aber auch nicht!

Du brauchst einen toleranten Partner, der Dich unterstützt, aber auch versteht. Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt Du Deinen eigenen Willen einsetzt. Die Tage bringen viel Energie und Tatkraft und Du gehst frisch drauf los.

Negatives durch positives Denken ersetzen und schon fühlst Du Dich wohl. Du bist in einer Flirt- und Feierphase! Verführerische Lockspiele, erotisches Knistern. Es werden alle Register gezogen. Dein Liebesleben ist TOP.

Lenke Deine Power nicht in einen Streit. Das hebt die Stimmung garantiert nicht und schadet mit Sicherheit nur Dir selbst. Du hinterlässt einen Eindruck von Lustlosigkeit - warum?

Wenn Du in Dich hineinspürst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Du musst Deine Nieren besser warmhalten!