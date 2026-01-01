Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.1.2026

Horoskop heute, Donnerstag 1.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Starte energetisch, mutig und zuversichtlich in Dein Glücksjahr - das Tageshoroskop vom heutigen Donnerstag (1. Januar) verrät Dir, ob die Sterne für Dein Sternzeichen günstig stehen und das Schicksal es gut mit Dir meint.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 1.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 1.1.2026. © 123RF/belchonock Neues Jahr, neues Glück? Diese Redewendung könnte in diesem Jahr eine besondere Bedeutung erhalten, denn 2026 steht im Zeichen der Sonne, dem Herrscherplaneten. Das Horoskop begleitet Dich in einen neuen Lebensabschnitt voller Chancen und Hürden im Liebesleben, Berufsleben und bezogen auf Deine Gesundheit. Sternzeichen können aufgrund der Mondenergien und insbesondere der Kraftströme durch die Sonne, aber auch Venus oder Neptun zu ganz neuen Erkenntnissen über Dein Seelenleben kommen. Wer die Hinweise der Himmelskörper nutzt und mit offenem Herzen und wachen Augen durchs Leben geht, kann auf Erfolg, Liebe und Gesundheit bauen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.12.2025 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Das Tageshoroskop am 1. Januar verrät Dir Wichtiges über Dein Seelenleben.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Kunst, Geselligkeit, alles, was viel Freude bereiteten kann, sollte jetzt ins Auge gefasst werden. Du schwebst jetzt auf einer Wolke der Leichtigkeit. Nur wenn Du alles gibst, kommst Du voran.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als viele. Besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn von Herzen liebst. Keine Sorge, Du hast bald alles wieder im Griff.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nichts geschieht, ohne dass es einen Sinn hat. Schau Dich einmal in Deinen vier Wänden um. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Deine Verschönerungsideen in die Tat umzusetzen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Es erwarten Dich schöne und erfüllende Momente. Die tiefe Leere in Deinem Inneren wird von starken Emotionen erfüllt und Du strahlst Freude aus. Du bist fit und belastbar und gut gelaunt. Schieße mit Deinem Enthusiasmus nicht übers Ziel hinaus, das hat Dir schon einmal geschadet.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Die Spannung steigt, die Erwartungen auch. Jetzt bloß nicht nervös werden. Du bist auf alles gut vorbereitet und es kann überhaupt nichts schiefgehen. Dein Finanzpolster ist unantastbar, bleibe konsequent.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus. Trinke jeden Tag genügend Wasser.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du hast eine Art einfach zum Verlieben! Jeder will in Deiner Nähe sein, Unternehmungen aller Art für Dich gestalten und mit Dir ausleben. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht auf Machtspiele ein.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Kommunikation, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Lasse Dir jetzt nicht mehr Deine Erfolge nehmen, indem Du Schwäche zeigst. Bleibe gelassen und wachsam.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du gibst Dir keine Blöße, wenn Du Dich für einige Zeit ausklinkst, um Dich auszuruhen. So bist Du bald wieder fit und voll einsatzbereit. Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen, mehr geht nicht.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Du Dich auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezwecken willst? Tausendmal geflirtet und plötzlich funkt es richtig. Deine feinen Antennen werden Dir genau sagen, wem Du trauen kannst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Brillant im Job. Du findest viel Anerkennung und kannst andere beeinflussen. Nach einer langen Pause öffnen sich endlich die richtigen Türen. Jede Art von Gedankenaustausch steht jetzt unter einem positiven Stern.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März