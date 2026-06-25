25.06.2026 06:04 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.6.2026

Horoskop heute, Donnerstag 25.6.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welche kosmischen Botschaften hält Dein Horoskop heute für Dein Sternzeichen bereit? Hier erfährst Du es!

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 25.6.2026

Dein persönliches Tageshoroskop für Donnerstag, den 25.6.2026. © 123rf.com/bragapictures In der Astrologie ist man der festen Überzeugung, dass alles im Universum miteinander zusammenhängt. Die Himmelskörper, Sterne und Planetenbewegungen beeinflussen demnach das irdische Leben und sollen Einblicke in die Zukunft eines jeden von uns bieten. Welche Überraschungen hält das Schicksal wohl für Dich bereit? Finde es heraus mit dem kostenlosen Tageshoroskop und erfahre, welche Gefühle, Begegnungen und Energien Dich am Dienstag wohl erwarten. Dein Horoskop bietet Dir Einblicke in Sachen Liebe, Partnerschaft, Gesundheit, Finanzen und berufliche Angelegenheiten. Ist aktuell der richtige Moment für die Tierkreiszeichen Wassermann, Jungfrau, Schütze, Krebs, Skorpion oder Widder gekommen, um endlich eine besondere Herausforderung anzugehen? Und welche Richtungsentscheidung steht wohl bei den Aszendenten Zwillinge, Stier, Waage, Steinbock, Fische und Löwe kurz bevor? Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.6.2026 Die individuelle Nachricht der Sternenkundler mag Dir vielleicht einen Wink geben, welcher Weg momentan der richtige für Dich ist.

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Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Springe über Deinen Schatten und Du hast gewonnen. Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach dem Partner oder der Partnerin.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Wenn Du Gegebenheiten nicht ändern kannst, dann bemühe Dich einfach um mehr positive Einstellungen zu den Fakten und lass es gut sein. Setze jetzt mit Deinem fachlichen Wissen alles auf eine Karte.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Du erhältst die Möglichkeit, Dich selbst zu beweisen, überlege nicht lange.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Deine Liebe zu schönen Dingen verleitet Dich schnell dazu, mehr davon anzuschaffen, als nötig ist. Kannst Du Dir das bei Deinen Finanzen auch leisten? Was anderen als bloßer Zufall erscheint, das hast Du durch Deinen Optimismus, Deine Lebensfreude und Dynamik selbst geschaffen. Super!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Schalte ab und lass Dir nicht die gute Laune verderben. Mit Feuereifer preschst Du auf Dein Ziel los und Hindernisse spornen Dich nur noch mehr an. Du solltest auf Deine Geldausgaben achten.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Die derzeitigen Spannungen werden durch positive Einflüsse gemildert. Lass Dich verwöhnen und halte nicht an alten Dingen fest. Verzeihen ist die beste Heilung, Du kannst dabei nur gewinnen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Was Du jetzt anpackst, insbesondere Tätigkeiten, die geistige Aktivität verlangen, hat große Aussicht auf Erfolg. Löse die Dinge sachlich! Man weckt Deinen Ehrgeiz, beruflich und privat neue Wege einzuschlagen. Es wird nicht ausbleiben, dass Du dafür viel leisten musst.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es hat Dich ganz gewaltig erwischt, Du bist total verliebt! Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir. Denke und handle besonders kontrolliert und gehe möglichst keine Verbindlichkeiten ein. Überall lauern Gefahren.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Im zwischenmenschlichen Bereich sind Zielstrebigkeit und Nachdruck die falsche Strategie. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen - Dich auch für längere Zeit binden.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Gib die Hoffnung nicht auf, manches klappt erst im zweiten Anlauf. Wenn Du jetzt sehr clever bist, dann kannst Du Dich ohne große Schwierigkeiten aus einem finanziellen Engpass befreien.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März