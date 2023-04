Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 27.04.2023

Lasse Vergangenes los und blicke frohen Mutes in die Zukunft. Was Dein Sternzeichen dort erwartet und wie Du Dein chaotisches Seelenleben zur Ruhe bringst, verrät die Astrologie im Horoskop von heute.

Das kostenlose Horoskop von Donnerstag sagt Dir, was zu tun ist und auf welche Stimmungen und Schwingungen Du Dich gefasst machen musst.

Tolle Begegnungen im Job, in der Liebe und Erkenntnisse über den Gesundheitszustand können heute anstehen, je nachdem, welches Tierkreiszeichen und welchen Aszendenten Du im Herzen trägst.

Du verstehst Dich blendend mit Deinem Schatz, die Liebe blüht! Setze beruflich auf Teamgeist, denn Deine Kollegen gehen Dir gerne zur Hand. Auch in Deiner Partnerschaft stehen ein paar besinnliche Stunden an.

Überstürze jetzt nichts im Eifer des Gefechts, das wäre nur von Nachteil. Bleibe Dir selbst treu, und fange nicht an zu experimentieren. Zeige auch weiterhin, dass Du vertrauenswürdig bist.

Deine originellen Ideen sind gut umsetzbar. Damit sammelst Du Pluspunkte. Kleine Auseinandersetzungen mit dem Partner stehen an.

Jetzt finanziell keine Wagnisse eingehen, lieber noch abwarten. Nicht lange zögern, wenn sich eine neue Liebeschance ergibt. Greife jetzt zu und warte nicht immer auf das, was sich in Deinen Träumen zeigt.

Du setzt falsche Signale. Dein Partner versteht nicht, was Du überhaupt willst. Du hast keinen Grund, Deine Gefühle hinter einer coolen Maske zu verstecken. Du bist schon längst durchschaut und man liebt Dich so wie Du bist.

Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen. Die großen Planeten weisen zwar auf eine sichere Partnerschaft hin, aber durch Launen und Härte könntest Du dort etwas kaputt machen.

Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Verwöhne Deinen Partner mit einer sanften und erotischen Massage.

Du weißt genau, was Du an Deinem Partner hast, alles verläuft harmonisch. Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht!