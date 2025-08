Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.8.2025

Was sagen die Sterne über meine Zukunft? Dein kostenloses Horoskop von heute schenkt Dir wertvolle Tipps in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf.

Etwas versucht, Dich innerhalb Deiner Grenzen zu halten. Vielleicht erkennst Du dadurch, dass das, was Du willst, einfach nicht machbar ist. Achte darauf, nicht zu übertreiben - es könnte leicht zu Missverständnissen führen. Sag, was Sache ist, und unterbreite Lösungsvorschläge.

Wenn Du in einer Sackgasse steckst, ist das nicht die Schuld anderer. Trotzdem: Kopf hoch, denke positiv und nutz Deine vielen Chancen! Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft - so macht es auch mehr Spaß.