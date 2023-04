Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.04.2023

Sternendeuter können Entwicklungen in der Liebe, im Beruf oder bei Finanzen voraussagen. In Deinem kostenlosen Horoskop von heute, dem 14.04.2023, erfährst Du Deine Aussichten.

Was Dich heute erwartet, verrät Dir Dein Sternzeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Verfalle nicht in Selbstzweifel, sondern verwende eine liebevollere Strategie. Auch wenn Dir nicht gleich jeder zujubelt, Du wirkst trotzdem überzeugend.

Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst mit zusammengebissenen Zähnen um Deine Stellung. Gib nicht auf, Du wirst vorankommen! Du bist nicht gerade einfach, dadurch wissen andere nicht so recht, woran sie bei Dir sind.

Du bist sehr leidenschaftlich und verführerisch, in der Partnerschaft kommen jedoch Wolken auf. Wenn Du die Achtung vor dem Partner oder der Partnerin verlierst, verflüchtigt sich auch der erotische Reiz.

Habe etwas Geduld, es ergibt sich bald eine neue Perspektive. Deine Beziehung dürfte sich in eine gute Richtung weiterentwickeln. Ihr steht euch sehr nahe und habt Lust auf gemeinsame Unternehmungen.

Verschiebe eine Einladung auf einen späteren Zeitpunkt. Nutze stattdessen die Zeit zum Nachdenken, das gibt Dir Kraft. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst, teile Deine Kräfte besser ein.

Du erwartest Zusagen von Deinem Partner oder Deiner Partnerin, die er oder sie nicht geben will. Du fühlst Dich in Entscheidungen und Handlungen eingeschränkt, so als würdest Du gegen Mauern anrennen. Da fällt es schwer, sich zu beherrschen.