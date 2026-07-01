01.07.2026 06:04 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.7.2026

Horoskop, Mittwoch, 1.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welches der zwölf Sternzeichen erlebt bald einen Höhenflug und wer muss mit Rückschlägen rechnen? Erfahre es in Deinem kostenlosen Horoskop vom Mittwoch.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 1.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 1.7.2026. © 123rf.com/chanchaiduangdoosan Eine neue Woche liegt vor Dir und mit ihr viele Chancen für persönliche Erfolge und schöne Momente in Deinen Beziehungen. Doch wo liegt aktuell Dein Fokus? Welches Ereignis oder welche Leistung von Dir würde Dich am Ende des Tages glücklich machen? Wie Deine Zukunft aussieht, kann Dir keiner mit Sicherheit sagen. Doch womöglich liefert Dir Dein persönliches Horoskop wertvolle Impulse, um Dein Schicksal in die bestmögliche Richtung zu lenken. Erfahre mit dem Tageshoroskop für Dein Tierkreiszeichen, was Dich in Sachen Beziehungsleben, Gesundheit, Beruf und Finanzen wohl erwarten mag. Die Aszendenten Skorpion, Waage, Wassermann, Stier, Widder, Löwe, Schütze, Zwillinge, Fische, Krebs, Jungfrau und Steinbock erwartet eine individuelle astrologische Botschaft. Was Du mit diesem Wissen anstellst, bleibt natürlich ganz Dir selbst überlassen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.6.2026 Lies nun, was die Sternenkundler an wichtigen Zeichen aus dem Universum für Dich entschlüsselt haben.

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Dir reicht nicht, zu wissen, was Dich wohl am Mittwoch erwarten mag? Dann wirf doch mal einen Blick in die weiteren Horoskope der TAG24-Astro-Welt: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Lass in der nächsten Zeit voll Deinen Charme spielen, wenn Dir eine harmonische Atmosphäre wichtig ist. Sag, was los ist, die Familie hat ein Anrecht darauf, aufgeklärt zu werden.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Gönne Dir eine Shoppingtour, Deine Finanzen erlauben das leicht. Es ist jetzt eine Zeit für angenehme Geselligkeit anstatt einer flotten Party, für teilnahmsvolle Gespräche anstatt kontroverser Diskussionen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Sich voll auf eine berufliche Sache zu konzentrieren fällt Dir jetzt sehr schwer. Suche den Schuldigen nicht in Deinem Umfeld, gehe lieber in Dich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Herzliche und innige Stunden erwarten Dich am Wochenende. Obwohl Du viel zu tun hast, nimmst Du Dir Zeit für die Sorgen anderer.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir hergeschoben hast. Du kannst heute gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt. Folge Deinen spontanen Eingebungen, damit liegst Du richtig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Harmonie in der Partnerschaft gibt Dir Kraft für neue Taten. Brich keine Diskussionen vom Zaun, die im weitesten Sinne etwas mit Geld und Finanzen zu tun haben. Das bringt nur Ärger!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir anscheinend in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht. Genieße das Leben, erfreue Deine Familie und tanke so richtig auf.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest Deine Ideen und Konzepte mit Begeisterung verkaufen. Dadurch fällst Du positiv auf und Vorgesetzte haben schnell offene Ohren für Dich. Wenn Du Deine Freunde weiterhin vernachlässigst, hast Du bald keine mehr.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen. Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst Interesse.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du wirst die Kraft der Liebe erfahren und damit Ängste auflösen. Lehne Dich also entspannt zurück und gönne Dir etwas Ruhe. Beschreibe dem Menschen, den Du liebst, die Zukunft in den schönsten Farben.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du stürzt Dich nicht gerne kopfüber in ein Abenteuer, solltest Du auch nicht. Deine Kräfte lassen etwas nach. Es ist besser, jetzt öfter einmal auszuruhen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März