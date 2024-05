Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.5.2024

Horoskop heute, Samstag, 11.5.2024 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Kannst Du am Samstag entspannt und glücklich Dein Schicksal in die Hand nehmen? Ob Dir Glück und Liebe zuteilwird oder Du Dich vor etwas in Acht nehmen solltest, verrät Dir und allen Sternzeichen das Tageshoroskop für morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 11.5.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 11.5.2024. © 123rf/mpfoto71 Alle Tierkreiszeichen bzw. Aszendenten unterliegen laut der Astrologie den Einflüssen der Himmelskörper. Je nach Gemüt und Wesenszügen werden sie vier Elementen zugeordnet: Feuer: Widder, Schütze und Löwe

Widder, Schütze und Löwe Wasser : Krebs, Fische und Skorpion

: Krebs, Fische und Skorpion Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier

Jungfrau, Steinbock und Stier Luft: Waage, Zwillinge und Wassermann Doch nicht nur die Zeit, in der man geboren ist, sondern auch tagesaktuelle Energien des Himmels haben Einfluss auf die Stimmung und den Körper. Dem ist man aber nicht machtlos ausgeliefert. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.5.2024 Du weißt im Grunde Deines Herzens genau, was zu tun ist. Das Horoskop hilft Dir, Steine ins Rollen zu bringen. Schaffst Du es, dann wird Deine Zukunft voller Harmonie sein - ob in der Liebe, im Beruf oder in Sachen Gesundheit.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Lasse Dich von kleinen Rückschritten nicht entmutigen. Wenn Du Dich lustlos fühlst, so sorge doch mal wieder für aufregende Abwechslung. Gehe um die Häuser und genieße das Leben in vollen Zügen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Man merkt deutlich, dass Du dabei bist, Dich privat neu zu orientieren. Dabei bist Du hellwach und registrierst jedes Details. Gut so!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Es kann Dir passieren, dass Du Deine gewohnte Disziplin und Selbstkontrolle etwas im Stich lässt. Du solltest das nicht überbewerten. Du bleibst derzeit von großen kosmischen Einflüssen verschont und kannst ruhig und gelassen in die Zukunft schauen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Die Zukunft bringt bei Dir Entspannung auf allen Ebenen. Du wirst von der Liebe des Partners beflügelt und blickst optimistisch vorwärts.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin. Du solltest einiges verändern, wenn Du das Vertrauen Deines Lieblingsmenschen gewinnen willst.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Man profitiert von Dir, denn Du kannst Dich gut auf andere Menschen einstellen. Wenn Du Dich ganz hingibst, kannst Du die Liebe richtig genießen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Nicht lange debattieren, sondern mit Taten überzeugen. Nur so kommst Du auf einen Weg, der Dich problemlos an das Ziel Deiner Wünsche führt. Ein erotisches Knistern und schon gehst Du voll aufs Ganze. Darauf hast Du lange gewartet. Es geht Dir einfach prächtig.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Niemand erwartet von Dir Spitzenleistungen. Du wirkst verführerisch, eine heiße Phase erwartet Dich.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du fühlst Dich zwar ausgebrannt, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden. So oder so: Wie es jetzt läuft, bleibt es auf jeden Fall nicht für lange Zeit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Schenke Deiner Intuition Dein Vertrauen. Singles haben tolle Aussichten, ihr Herz zu verschenken. Der Liebesplanet hält einige Überraschungen und Erfüllungen für alle bereit.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März