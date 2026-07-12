12.07.2026 07:01 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.7.2026

Horoskop Sonntag, 12.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Keine Sorge, mit etwas kosmischem Beistand und dem Horoskop kannst Du das Ruder noch mal herumreißen – Tipps dazu gibt es im kostenlosen Tageshoroskop für Dein Sternzeichen.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 12.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 12.7.2026. © 123rf/nomadsoul1 Ob Dich die Liebe, eine berufliche Chance oder gesundheitliche Probleme bewegen – oftmals haben die Himmelskörper nützliche Hinweise über das Wohlbefinden. Was die Sternkonstellation und die Energien der Monde und Planeten jetzt für Auswirkungen auf Dich haben, erfährst Du im Horoskop morgen für alle Tierkreiszeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Setze den Rat der Astrologen clever um und gib Dein Schicksal nicht in die Hände anderer, sondern nutze das Tageshoroskop für Sonntag, den 12. Juli 2026. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.7.2026 Eine weise Richtungsentscheidung an diesem Tag kann Dein Leben in eine glückliche Zukunft lenken und Dein Herz sowie Deine Seele Harmonie finden lassen.

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Willst Du nicht nur an einem Tag von der Astrologie profitieren? Weitere aktuelle Horoskope findest Du unter: Tageshoroskope

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du findest Auswege - selbst aus brenzligen Finanzproblemen. Durch Ehrgeiz und Fleiß kannst Du für Dich den weiteren beruflichen Weg ebnen. Pack es also endlich an und warte nicht immer ab.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Genussgifte reduzieren und dafür mehr Wasser trinken. Das Liebesbarometer steigt, je öfter Du Dich verliebst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Vorsicht, ehe Du der Laune eines Augenblicks erliegst. Lass Gefühle tiefer unter die Haut gehen. Gehe intensiver auf den/die Partner/in ein und widme Dich ganz dieser Zweisamkeit.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du neigst zu Wutausbrüchen, Eifersucht oder Machtspielen. Dein/e Partner/in leidet darunter. Nutze Deine guten Einflüsse und tritt ins Rampenlicht. Verlasse Deine eingefahrenen Wege und wage den Schritt nach vorne.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Setz nicht auf Perfektionismus, das könnte eher hinderlich sein. Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue, woran Du Freude hast und genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Kreativ sparen kann sogar richtig Spaß machen, teste es!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

So wie Du Dich gibst, bist Du doch gar nicht. Zeig endlich Deinen wahren Kern. Halte Dich unbedingt von Streitereien fern, die um Deiner selbst geführt werden. Du kannst dabei nicht vermitteln.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Komplimente solltest Du nicht überbewerten, sondern auf Wahrheit überprüfen. Vernunft ist zwischendurch ganz wichtig, um sich mit anderen Dingen zu arrangieren. Du wirst sehen, Kompromisse funktionieren besser.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Familie will sich in Deine persönlichen Angelegenheiten einmischen. Erhöhte Streitgefahr, grenze Dich unbedingt ab! Vermeide es, zwischen die Fronten zu geraten. Dazu könnte es nämlich kommen, wenn Du Dich wieder um eine Stellungnahme drückst.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein beruflicher Bereich befindet sich im Aufwind. Hattest Du auch in der vergangenen Zeit das Gefühl der Stagnation, so wird sich das jetzt ändern. Du wirkst derzeit sehr mürrisch, rechthaberisch und verbohrt. Dies zu ändern ist eine große Herausforderung, nimm diese an!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Wenn auch etwas später als bei anderen, aber auch zu Dir kommt das Liebesglück. Zärtliche Stunden und erotische Highlights bleiben nicht aus. Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März