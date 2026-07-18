Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.7.2026
In Sachen Liebe und Beruf stehen für viele Sternzeichen bald spannende Entwicklungen bevor. Finde mit Deinem kostenlosen Tageshoroskop für den 18. Juli 2026 heraus, welche Begegnungen und Ereignisse das Schicksal wohl für Dich bereithalten mag. Ob Dein Horoskop heute mit Dir auf Glücksfahrt geht oder erst einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen, verraten die Sternenkundler.
Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 18.7.2026
Die Dinge sind im Moment so, wie sie sind. Aber Du hast es in der Hand, dass sie zu dem werden, was Du Dir vorstellst. Im Klartext bedeutet das: Auch wenn Dich das Leben vor Herausforderungen stellt oder Dich mit unangenehmen Situationen konfrontiert, hast Du stets die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie Du die Situation bewertest.
Möchtest Du Dich Deinem Schicksal ergeben oder aus einer Lebenskrise mit neuem Mut und Tatendrang gestärkt hervorgehen? Es liegt ganz bei Dir. Mit Deinem gratis Tageshoroskop für Dein Tierkreiszeichen erwarten Dich spannende Impulse für Deinen Alltag. Die Sternzeichen Wassermann, Krebs, Widder, Stier, Steinbock, Zwillinge, Fische, Waage, Schütze, Jungfrau, Skorpion und Löwe erhalten mit ihrem individuellen Horoskop eine astrologische Botschaft für ihre derzeitige Lebenssituation.
Finde gleich heraus, welchen Einfluss die Sternenkonstellation und Planetenbewegungen auf Deine weitere Zukunft und Stimmung haben können.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Du willst noch mehr Horoskope lesen? Dann tauche ein in die Welt der Astrologie:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Du erdrückst andere mit Deinem Hang nach Nähe und Bevormundung. Das ist keine Liebe. In Gelddingen solltest Du unbedingt alles zweimal durchrechnen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Tu etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich. Es wird sinnlich und Du verstehst Dich blendend mit Deinen Mitmenschen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Tu nichts aus einem Gefühl der Schuld oder Verpflichtung heraus. Du verspürst eine innere Unruhe. Unternimm einen Spaziergang!
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Jemand macht Dir große Versprechungen. Noch zögerst Du und das zu Recht. Ideen, die jetzt entwickelt werden, können zu Ansehen und Popularität verhelfen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Heiße Flirts, die Funken sprühen, jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Wechselbäder morgens und abends, das hält den Kreislauf fit. Beruflich hast Du anstrengende Zeiten vor Dir und Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleib gelassen, denn das geht vorüber.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Du bist ein Glückskind. Alles, was Du in nächster Zeit beginnst, führt zum Erfolg. Du musst dafür kaum noch etwas tun. Das Herz eines kleinen Kindes ist wie das Herz Gottes.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Lass die Sonne in Dein Herz und gib die Wärme weiter. Nicht jeder Lockruf hält, was er verspricht.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Durch Deinen ausgleichenden Einfluss klärst Du Differenzen innerhalb der Familie. Was willst Du eigentlich? Deine Verschlossenheit bringt Dich nicht weiter.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Du musst im Kollegenkreis mit Vorwürfen rechnen, allerdings auch nicht ganz unbegründet. Ein klärendes Gespräch wird Unstimmigkeiten beseitigen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Dein Beziehungsbarometer weist auf ein deutliches Hoch hin. Du pflegst einen vorbildlichen Umgang mit Partnern, beruflich wie auch privat.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du brauchst nur eine Kleinigkeit zu verändern und schon rollt der Rubel. Für Singles ist die Zeit sehr erfolgversprechend. Du solltest jetzt die Weichen für eine harmonische Liebeszukunft stellen.
Titelfoto: 123rf.com/saiyood