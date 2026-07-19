19.07.2026 06:25 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.7.2026

Horoskop heute, Sonntag, 19.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Nicht nur die Wolken am Himmel verziehen sich, auch die in Deinem Herzen – Hilfe, um neue Wege zu finden, bekommst Du im kostenlosen Horoskop für den heutigen Sonntag.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 19.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 19.7.2026. © 123rf.com/yarruta Vielsagende kosmische News für alle Sternzeichen der vier Elemente: Wasser: Krebs, Fische und Skorpion Feuer: Löwe, Widder und Schütze Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.7.2026 Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier Luft: Waage, Wassermann und Zwilling Sieh selbst, wie sich die kosmischen Energien der Sterne und Planeten auf Liebe, Beruf und Gesundheit auswirken. Dein kostenloses Tageshoroskop kann Dir neuen Mut geben, Dich entschlossen den Hindernissen des Lebens zu stellen und glücklich in eine Zukunft voller Harmonie zu gehen. Nutze die Tipps der Astrologie als Chance, positiv auf Veränderungen in der Zukunft zu blicken.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Merkur steht in einer ungünstigen Position, achte daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte. Die vielen Komplimente, die Du bekommst, dürften alle Nörgler zum Schweigen bringen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du hast wieder einmal alles super arrangiert! Kontrolliere Deine Einstellung zur Arbeit. Am besten verlaufen noch die Routinetätigkeiten. Außerplanmäßiges stört Deinen Arbeitsablauf.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Diszipliniert und mit Köpfchen beißt Du Dich durch Hindernisse hindurch. Wenn Du Verhandlungen führst, werden Deine Argumente beachtet. Es ist eine gute Zeit, ungelöste Probleme zu überdenken und zu bewältigen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Endlich kannst Du mal wieder richtig stolz auf Dich sein! Der Sinn einer Partnerschaft besteht darin, die goldene Mitte zu finden.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du brauchst einen Schatz, auf den Du Dich verlassen kannst. Kreativ sparen kann sogar richtig Spaß machen, teste es!

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Triff Deine klaren Entscheidungen, ehe es ein anderer tut. Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Singles sollten diplomatisch bleiben, sonst verprellen sie eine Neuentdeckung. Du wirst überhaupt spüren, dass sich nicht alles um Dich dreht. Du hast viel zu tun und es wird nicht leicht für Dich. Gerade deshalb solltest Du für einen guten Ruf sorgen und Bereitschaft signalisieren.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Ein Silberstreifen am Horizont. Du witterst die frische Brise. Immer mehr Einklang innerhalb der Familie.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein Kartenhaus bricht über kurz oder lang in sich zusammen. Heiße Flirts, die Funken sprühen, jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du das vereinbarte Date nicht einhalten willst, so setze doch klare Signale! In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Setze nicht auf Perfektionismus, das könnte eher hinderlich sein. Du genießt Liebe pur mit einem Schatz, von dem Du Dich verstanden fühlst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März