02.08.2026 06:56 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.8.2026

Horoskop, heute, Sonntag, 2.8.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ist das Schicksal Deinem Sternzeichen gnädig? Schaue gleich nach, was Dein Horoskop heute über Liebe, Berufliches und Deine Gesundheit zu sagen hat.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 2.8.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 2.8.2026. © 123rf.com/niserin Wenn die Kräfte der Himmelskörper und die Mondenergien sich auf unsere Stimmung auswirken, ist ein Blick in unsere Horoskope viel wert. Sie schenken Dir nicht nur pure Unterhaltung, sondern können manchmal auch den passenden Astro-Rat für eine verzwickte Lebenssituation parat haben. Für faszinierte Sternenkundler sind persönliche Tageshoroskope die reinste Passion. Hier entdeckt jedes Sternzeichen (Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder), ob die große Liebe vor der Tür steht oder ein Riesenknall im Beruf wartet. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.7.2026 Lasse Dich vom Leben überraschen.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Die Zuneigung zu einem Menschen wird zwar nicht so erwidert, wie Du es Dir erträumt hast. Dennoch kann eine gute Freundschaft entstehen. Alles wird halb so schlimm. Konflikte und Streit in der Familie fordern zwar von Dir Geduld und Entgegenkommen, aber Du wirst Dich durchsetzen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Eine gute Organisation erspart Dir weite Wege. Bleib bei der Tätigkeit, bei der Du Dich richtig sicher fühlst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln. Bei Dir gibt es immer noch Unstimmigkeiten in einer privaten Angelegenheit. Du hast an diesem Tag eine gute Gelegenheit, diese Sache zu klären.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Diesen Tag solltest Du der Liebe widmen. Du strahlst Charme und Liebenswürdigkeit aus und betonst das Gemeinsame in der Partnerschaft. Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung sicher und geborgen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Man setzt in der nächsten Zeit besonders großes Vertrauen in Dich. Dein beruflicher Bereich befindet sich im Aufwind. Hattest Du auch in der vergangenen Zeit das Gefühl der Stagnation, so wird sich das jetzt ändern.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Die Liebe gemeinsam zu genießen wird Dir viel Freude bereiten. Lange hat Dir der Mut zu einer bestimmten Aktion gefehlt. Endlich ist es so weit, die Chancen stehen gut. Mach den ersten Schritt.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Häng Deine Angstgedanken an den Nagel, diese blockieren Dich nur. Eine schwierige Finanzfrage steht an, man hört auf Dein Urteil, bleib loyal.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du gehst Dingen mehr auf den Grund als sonst. Wenn Du das auf Dich selbst beschränkst, kann dies zu tiefen Einsichten führen. Nutze die Quellen Deiner inneren Kraft und geh in die Stille. Wenn einmal niemand das Wort ergreift, ist dies für jeden Erholung pur.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Entscheide noch nichts, sammle aber so viele Informationen wie möglich. Bleib auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es geht nicht darum, viel zu erleben, sondern bewusst zu genießen. Im Moment gelingt einfach alles.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nicht entmutigen lassen, aus der Kritik anderer spricht nur der Neid. Dank Venus läuft in der Liebe alles bestens.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März