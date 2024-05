Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.5.2024

Horoskop heute, Montag, 20.5.2024 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Liebe versetzt Berge, heißt es. Ist das bei Deinem Sternzeichen gerade auch so oder musst Du Dich noch gedulden, bis das Liebesglück auch Dich ereilt? Du erfährst es in den Astro-Nachrichten in Deinem Tageshoroskop für heute.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 20.5.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 20.5.2024. © 123RF/Rast Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze: Alle Tierkreiszeichen finden im gratis Tageshoroskop wichtige Botschaften über die Liebe, die berufliche Situation und den gesundheitlichen Zustand. Erfahre, wie Du Chancen in jedem Lebensbereich am besten nutzen kannst und worauf man achten sollte. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.5.2024 Die Astrologie, die sich die Sternenkonstellation, Planetenbewegungen und Mondenergien ganz genau anschaut, sendet Dir wertvolle Astro-Tipps, mit denen Du Deinen Alltag besser meistern kannst. Also lasse Dich inspirieren und öffne Dein Herz und Deine Seele für Deine kosmische Bestimmung - sie wird Dich in eine erfüllte Zukunft leiten.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Ihr teilt Freud und Leid miteinander und versteht Euch ohne Worte. Eine schwierige Finanzfrage steht hat, man hört auf Dein Urteil, bleibe loyal.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist sehr unterhaltsam, das bringt Dir viele neue Kontakte. Venus strahlt, da fühlt man sich natürlich extrem wohl und alles gelingt.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein. Setze Dir dennoch realistische Ziele, die sich problemlos erreichen lassen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Kreislauf ist nicht so ganz stabil, es kann zu Schwankungen kommen. Hast Du schon mal daran gedacht, die Schuld nicht immer im Außen zu suchen?

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Deine Sehnsucht nach Nähe macht Dich einfallsreich. Betrachte Deine augenblickliche Situation nicht als schicksalhaft. Du kannst Deine Position durchaus verändern, wenn Du willst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Statussymbole sagen nichts über die wirkliche Fähigkeit eines Menschen aus. Mache einfach einen guten Job, der Rest kommt von allein. Bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen und lasse Dich zu nichts überreden. Vor allen Dingen, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Fremden gegenüber solltest Du etwas vorsichtiger sein. Um weiterzukommen, solltest Du Dich auf das Ziel konzentrieren, das Du Dir gesetzt hast. Kümmere Dich nicht um Ratschläge anderer.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du hast stets das Ganze im Blick und allerbeste Karten in Sachen Job. Wenn Du fröhlich bist, produziert Dein Körper Glückshormone. Damit hast Du gewonnen, denn diese Ausstrahlung überträgt sich auf Dein Umfeld.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Ist Deine zwischenmenschliche Beziehung überhaupt noch harmonisch? Du solltest alles auf eine Karte setzen, hopp oder top. Keine Kompromisse eingehen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Stelle Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht vor vollendete Tatsachen. Unterbreite lieber Vorschläge und gehe auch mal einen Kompromiss ein. Dein Auftritt ist souverän, Deine Leistungen überzeugen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nimm gut gemeinte Kritik nicht immer so persönlich. Überrasche Deinen Partner oder Deine Partnerin mit einer kleinen Aufmerksamkeit.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März