Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.6.2026
Ziehen Liebe, Lust und Leidenschaft am Dienstag, dem 23. Juni 2026, in Dein Leben ein? Erfahre jetzt, was Dein Horoskop von heute Dir in Sachen Gesundheit, Beruf und Liebe verrät.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 23.6.2026
Ob Zwillinge, Stier, Widder, Jungfrau, Löwe, Krebs, Schütze, Skorpion, Waage, Steinbock, Wassermann oder Fische: Hier gibt's die neuesten Astro-News für jedes Sternzeichen.
Wenn der Astrologe in die Zukunft blickt, kann jedes Tierkreiszeichen in jedem Aszendenten in unserem Horoskop ein Auge auf sein Schicksal werfen.
Es wird immer eine Zeit geben, in der Du im Leben Orientierung brauchst. Mit ein paar kostenlosen kosmischen Tipps kann die Astrologie ein kleiner Ratgeber in Liebesdingen oder im Beruf sein.
Lasse Dich inspirieren und positive Vibes in Dein Leben einziehen. Dann erstrahlt die Zukunft gleich in einem ganz anderen Licht.
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Weitere aktuelle Horoskope zu Deinem persönlichen Sternzeichen findest Du hier:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Sprich nicht zu früh über Deine Pläne, sonst geht der Überraschungseffekt verloren. Deine Haltung in zwischenmenschlichen Beziehungen wird von inneren und äußeren Zwängen sowie Verlockungen beeinflusst. Das kann Spannungen erzeugen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Kunst, Geselligkeit und alles, was Freude bereitet, sollte jetzt einen festen Platz haben. Du schwebst auf einer Wolke der Leichtigkeit. Lass Dich nicht von Skeptikern ausbremsen - Du liegst voll im Trend.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Du wirst mit Sehnsucht erwartet, also sei unbedingt pünktlich! Keine Aufgabe ist zu schwierig für Dich. Erinnere Dich daran, was Du bereits alles geschafft hast.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Nimm Dir Zeit für die Pflege Deiner Freundschaften. Freundliche und harmonische Einflüsse begleiten Dich. Nutze diese Zeit auch für Besinnung und innere Ruhe.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du spürst sehr genau die unterschwelligen Vorgänge und Stimmungen in Deinem Umfeld. Das hilft Dir bei Planungen und Entwicklungen. Auf andere wirkst Du großzügig, hilfsbereit und wohlwollend.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Du arbeitest gern mit anderen zusammen und bist im Team sehr erfolgreich. Das bringt allen Beteiligten Vorteile. Verliere Dich nicht zu sehr in der Selbstfindung, sondern behalte Deine tatsächlichen Pflichten im Blick.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Du spielst nicht gern die zweite Geige und fühlst Dich schnell übersehen, wenn man Dich nicht braucht. Vergiss nicht, Deinem Schatz mit einer kleinen Aufmerksamkeit eine Freude zu machen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Falls Du in einer Beziehung bist, erwartet Dich Harmonie pur. Beruflicher Erfolg kommt jetzt am ehesten, wenn Du nichts erzwingen willst. Deine Durchsetzungskraft und Lebensfreude sprechen für sich.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Gesundheitlich hast Du Dir ein stabiles Fundament geschaffen, auf das Du nun bauen kannst. Du bist fit wie lange nicht mehr. Beruflich darfst Du ruhig etwas kürzertreten - Du hast viel geleistet und musst nicht ständig Vollgas geben.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Immer fair und korrekt gewinnst Du überall Vertrauen. Deine Mischung aus Charme und Stärke ist für das andere Geschlecht unwiderstehlich. Es geht jetzt nicht mehr nur um Deine eigene Persönlichkeit - behalte auch die Auswirkungen auf andere im Blick.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Eine Verzögerung sorgt für Zeitdruck. Bleib trotzdem ganz gelassen. Deine trüben Gedanken passen derzeit nicht zu Deinem eigentlich fröhlichen Wesen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur verbringen. Das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auf andere Gedanken. Achte darauf, nicht wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen.
Titelfoto: 123rf.com/andriano