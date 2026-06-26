Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.6.2026
Verrät Dein Horoskop Dir heute, ob Dich in Zukunft spannende Abenteuer in der Liebe erwarten? Lasse die Astrologie in Dein Leben und finde es gleich heraus.
Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 26.6.2026
Jedes Sternzeichen schlägt seinen ganz eigenen Weg ein. Ob Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier oder Widder: Die Sternenkonstellationen und Mondenergien beeinflussen jedes Tierkreiszeichen auf ihre Weise.
In welchem Lebensbereich besondere Vorsicht geboten ist und wo Du heute richtig Vollgas geben kannst, verrät Dir Dein kostenloses Horoskop vom Mittwoch.
Vertraue dem Schicksal und dem Zauber der Astrologie. Ein paar positive Denkanstöße können Dein Leben sehr bereichern. Fass Dir ein Herz und schaue mutig in die Zukunft.
Lese hier, was das Universum in Sachen Liebe, Gesundheit, Beruf und Partnerschaft mit Dir vorhat.
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Weitere kostenlose Horoskope für Dein Tierkreiszeichen findest Du unter:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Wenn rasche Entscheidungen von Dir gefordert werden, dann läuft dies jetzt besonders gut. Schließlich weißt Du endlich genau, was Du willst. Ungeduld fördert die Harmonie nicht.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
So mancher denkt an Trennung, zumindest vorübergehend. Du kannst Dir endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, denn um Deine Finanzen ist es augenblicklich recht gut bestellt.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Eine gute Zeit, um die Zukunft neu zu planen. Gestalte sie mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Das Liebesleben wird einen Einbruch erleben, wenn Du so weitermachst.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Ein Vorschlag macht Dich richtig neugierig, greife zu! Emotionale Verletzungen haben manchmal das Resultat, dass man sich gegen alles abschirmt. Lass es nicht so weit kommen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Bleibe sachlich und lass Dich nicht gegen andere aufbringen. Andere Menschen mögen jetzt kaum auf Deine Gesellschaft verzichten und Dein Schatz ist ebenfalls ganz hingerissen von Deiner Liebenswürdigkeit.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Hüte Dich davor, wegen Lappalien in die Luft zu gehen. Mit Deinem vielen Reden versuchst Du nur von Deiner Unsicherheit abzulenken.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Ein guter Zeitpunkt, um Ordnung zu schaffen in allen Lebensbereichen. Es erwarten Dich schöne und erfüllende Momente. Die tiefe Leere in Deinem Inneren wird von starken Emotionen erfüllt und Du strahlst Freude aus.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Eine überraschende Entwicklung im Berufsalltag wirft Dich etwas aus der Bahn. Es weiht Dich jemand in einen Plan ein, der Dir Unbehagen bereitet. Lehne dankend ab und lass Dich nicht beeinflussen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Es löst sich alles in Wohlgefallen auf, man muss nur Geduld haben. Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Merkst Du es nicht? Dein Schatz wartet auf einen Liebesbeweis! Lass Dir die Laune nicht verderben, falls zu Hause einiges schieflaufen sollte. Abends ist der Spuk schon wieder vorbei.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Du fühlst Dich schlapp und kraftlos; gehe der Sache auf den Grund. Die Liebe wird eher kleingeschrieben, doch hast Du auch kuschelige Abende und wirst ein zufriedenstellendes Miteinander erleben.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen.
Titelfoto: 123rf.com/antusenoktanya