28.07.2026 05:55 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.7.2026

Horoskop heute, Dienstag, 28.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was möchten Merkur, Venus, Jupiter & Co. Deinem Sternzeichen mitteilen? Wichtige Botschaften der Sterne erhältst Du in Deinem persönlichen Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 28.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 28.7.2026. © 123rf.com/perseomedusa Im Horoskop vom 28. Juli 2026 sagen Dir die Sterne, womit Du in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit rechnen musst und welche Chancen sich Dir eröffnen. Denn laut der Astrologie beeinflussen Dich zwar die Energien der Sterne und Planeten, aber nicht zuletzt die Mondenergien. Doch bist Du Deinem Schicksal nicht komplett ausgeliefert. Frage einfach die Sterne nach neuen Pfaden für Dein Leben und beschreite sie. Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze: Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.7.2026 Finde mit den Tipps aus dem Sternorakel im kostenlosen Tageshoroskop Deine innere Mitte und neue Kraft, um zuversichtlich in eine Zukunft voller Glück und Harmonie zu gehen.

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Alle Sternzeichen erfahren hier ihre individuellen Astro-News. Du hast Lust auf noch mehr Horoskope? Dann wirf einen Blick in diese kosmischen Botschaften: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Im Freundeskreis jetzt bloß nicht zu unüberlegten Äußerungen hinreißen lassen. Bleib bescheiden, das hilft, die Krise zu überstehen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Unvorhergesehene Ereignisse stellen einiges auf den Kopf. Sieh es positiv. Deine Position festigt sich, ein Mitbewerber hat das Nachsehen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Das wird eine tolle Zeit für die Partnersuche. Du spürst jetzt sehr schnell, wer zu Dir passen könnte. Mach den Anfang! Deine Gedankengänge liegen falsch und lassen sich nicht verwirklichen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jetzt kommt es darauf an, wie geschickt Du Deinen eigenen Willen einsetzt. Die Tage bringen viel Energie und Tatkraft und Du gehst frisch drauflos. Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Höchstleistungen fordern womöglich einen gesundheitlichen Tribut. Du entdeckst neue, liebenswerte Seiten an Deinem Schatz.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Herrliche Zeiten und Situationen, die für Dich und alle Deine Lieben friedvoll verlaufen werden. Freu Dich auf schöne Stunden im Kreise der Familie. Menschen, die künstlerisch aktiv sind, erleben eine Zeit schöpferischer Spannung. Hol Dir Impulse aus der Tiefe Deiner Seele.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Geduld, Konzentration, Ausdauer und Stetigkeit sind jetzt gefördert. Nutz diese Zeit, um lange aufgeschobene Dinge mit Erfolg zu erledigen. Neue Erkenntnisse verheißen Erfolg und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es ist gerade jetzt sehr wichtig, Gefühle offen zu zeigen und offene Gespräche zu führen. Spring über Deinen Schatten. Wenn Zwist in der Luft liegt, dann wird es wohl daran liegen, dass Du unleidlich bist. Prüfe, wo Du bei Dir etwas verändern kannst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Eine Merkur-Konstellation beeinträchtigt Dein Denkvermögen. Da nichts so recht vorankommen will, solltest Du Dir Rat in Deinem Team holen. Das schadet auf keinen Fall Deinem Ansehen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

So, wie Du Dich gibst, bist Du doch gar nicht. Zeig endlich Deinen wahren Kern. Du brauchst mehr Sicherheiten und darauf ist Dein Denken ausgerichtet.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine Kollegen sind genervt, wenn Du Entscheidungen immer hinauszögerst. Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März