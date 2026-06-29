29.06.2026 05:45 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.6.2026

Horoskop heute, Montag, 29.6.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Keine Sorge, mit etwas kosmischem Beistand kannst Du das Ruder noch mal herumreißen - Tipps dazu gibt es im kostenlosen Horoskop von heute für Dein Sternzeichen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 29.6.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 29.6.2026. © 123rf.com/allexxandar Ob Dich die Liebe, eine berufliche Chance oder ein gesundheitliches Problem bewegt - oftmals haben die Himmelskörper nützliche Hinweise zum Wohlbefinden. Was die Sternkonstellation und die Energien der Monde und Planeten jetzt für Auswirkungen auf Dich haben, erfährst Du im gratis Horoskop für alle Tierkreiszeichen: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.6.2026 Setze den Rat der Astrologen clever um und lege Dein Schicksal nicht in die Hände anderer, sondern nutze das Tageshoroskop vom 29. Juni. Eine weise Entscheidung kann Dein Leben in die richtige Richtung lenken und Dein Herz und Deine Seele Frieden finden lassen.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Willst Du nicht nur vom Tageshoroskop profitieren? Weitere aktuelle Horoskope zu Deinem Sternzeichen findest Du unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Erledige alles penibel und halte Dein Geld sorgfältig zusammen. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Nimm die kritische Brille ab und überprüfe Deine Maßstäbe. Du suchst und findest Schönheit, Harmonie und Fröhlichkeit, insbesondere mit dem anderen Geschlecht. Das solltest Du auskosten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du solltest Deinem Partner wieder vertrauen - was vorbei ist, ist vorbei! Es wird höchst romantisch, lass Dich einfach richtig fallen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jede Art von Gedankenaustausch steht jetzt unter einem positiven Stern. Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz, Du wirst keinen bekommen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Je wichtiger es für Dich ist, was die anderen von Dir halten, desto abhängiger machst Du Dich dadurch von deren Bestätigung. Du wirst jetzt merken, dass Konkurrenz nicht nur das Geschäft belebt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Gerade jetzt bist Du sehr gut drauf. Du meinst vielleicht, alles ist in Ordnung; Dein Partner sieht das nicht so.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen. Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Jetzt kommt es zu Überraschungen, ungewöhnlichen künstlerischen Genüssen oder extravaganten Liebesbeziehungen. Es knistert so richtig. Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Sei vorsichtig mit Deinen Äußerungen, Deine Gedanken fließen nicht so leicht wie sonst. Lege mindestens einmal pro Woche einen Beziehungstag ein. Da wird gekuschelt und alle Probleme werden in Ruhe besprochen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Obwohl Du viel zu tun hast, nimmst Du Dir Zeit für die Sorgen anderer.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Jetzt bloß nicht aus der Affäre ziehen, wenn es in Deiner Partnerschaft kriselt. Deine Fantasie blüht und Deine Ideen reifen. Du hast endlich ein neues Ziel vor Augen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März