29.07.2026 06:00 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.7.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 29.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was sagt Dein Sternorakel zu Deinem Liebesleben? Wird es wild und aufregend oder musst Du eine erfüllte Liebe ertragen? Antworten auf diese Fragen sowie Hinweise zu Gesundheit, Beruf und Finanzen findest Du im Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 29.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 29.7.2026. © 123rf.com/oxygen64 Alle zwölf Tierkreiszeichen und Aszendenten sind einem Element zugeordnet. Zu welchem Element gehört Dein Sternzeichen? Erde: Jungfrau, Steinbock und Stier Wasser: Krebs, Fische und Skorpion Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.7.2026 Feuer: Widder, Schütze und Löwe Luft: Waage, Zwilling und Wassermann Laut der Astrologie, der Sternkunde, beeinflussen uns die Elemente zum Beispiel in puncto Verhalten, Vorlieben und Launenhaftigkeit. Doch einen noch größeren Einfluss haben die Mondenergien und die kosmischen Kräfte, die von den Sternen und Planeten zur Erde gelangen. Auch im Tageshoroskop am 29. Juli 2026 verraten Dir die Himmelskörper, welches Schicksal Dich erwarten könnte, wie Du es in die eigene Hand nehmen und mit mutigem Herzen in eine wundervolle Zukunft gehen kannst. Singles oder Liebende in einer Beziehung finden hier ihre ganz persönlichen Astro-News mit den Weissagungen der Sterndeuter über Glück, Liebe und Harmonie im Leben.

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Ob tägliches, wöchentliches oder monatliches Horoskop, jedes Tierkreiszeichen findet hier sein persönliches Sternorakel: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Im Moment zweifelst Du stark an Dir. Bestehe auf klaren Verhältnissen und scheu Dich nicht vor einer Aussprache. Hast Du schon gemerkt, dass es für Deine/n Partner/in schwer ist, mit Dir klarzukommen?

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Die Angst vor dem Versagen teilst Du mit vielen. Stell Dich der Herausforderung, sonst wirst Du es beim nächsten Mal noch schwerer haben. Dein gesundheitliches Wohlbefinden macht Dir schwer zu schaffen. Du bist müde und kraftlos. Bleib zu Hause und ruh Dich richtig aus.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Grenz Dich charmant ab, wenn der/die Partner/in zu sehr klammert. Es kommt etwas auf Dich zu, dem Du vielleicht nicht gewachsen bist.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Der Stress der vergangenen Wochen fällt von Dir ab. Dein Schatz freut sich mit Dir auf innige Stunden. Singles erwecken auf einer Party Interesse. Die Wut im Angesicht des Feindes macht die Augen trübe.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du verstößt gegen Deine Prinzipien, das bringt nur Nachteile. Alles lässt sich nicht über Dein arrogantes Auftreten regeln.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Grundeinstellung ist absolut richtig, lass Dich nicht beeinflussen. Es gelingt Dir im letzten Moment, das sinkende Schiff zu verlassen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst. Mit dem richtigen Partner läufst Du zur Hochform auf.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Bei der Erledigung von Schriftverkehr und im Umgang mit Ämtern und Behörden ist jetzt Zurückhaltung angesagt. Warte lieber etwas ab! Deine hohen Erwartungen werden dann erfüllt, wenn Du mehr als sonst auf das Positive vertraust und großzügig über Nachteile hinwegsiehst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Familie ist glücklich und gesund und auch in Deinem Freundeskreis läuft alles wie am Schnürchen. Warum also grübelst Du immer noch? Wenn die Sache schiefgeht, dann bist Du nicht alleine davon betroffen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich. Beruflich heißt es nach Vorgaben arbeiten und keine Extratouren unternehmen, auch wenn Deine Ideen noch so gut sind.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nutze Deine Freizeit zum Auftanken und nicht zum Auspowern. Du verbreitest eine knisternd elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Wenn Du es zulässt, kommt viel auf Dich zu.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März