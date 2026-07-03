03.07.2026 05:25 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.7.2026

Horoskop heute, Freitag, 3.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Liebe verleiht uns Flügel, doch manchmal bereitet sie auch Kummer. Ob die Sterne in Herzensangelegenheiten und anderen Lebensbereichen günstig für Dich stehen, erfährst Du jetzt in Deinem kostenlosen Horoskop für den heutigen Freitag.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 3.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 3.7.2026. © Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.7.2024 Wer Fragen zu Themen des Lebens hat wie Liebe, Finanzen, Beruf, Freundschaft oder Gesundheit, ist gut beraten mit dem gratis Tageshoroskop vom 3. Juli 2026. Die Astrologie verrät allen zwölf Sternzeichen die persönlichen Botschaften des Himmels: Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Manchmal geht es um eine wichtige Entscheidung, die das eigene Schicksal bestimmen kann und dafür sorgt, dass Herz und Seele glücklich in die Zukunft gehen können. Dabei können die Sterne, Planeten und Mondenergien helfen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.6.2026 Dort erwartet Dich jeden Tag ein neues Sternorakel für Dein Tierkreiszeichen und den entsprechenden Aszendenten.

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Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter: Tageshoroskope

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Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Gute Chancen, Dich beruflich noch weiter fortzubilden. Eine super Zeit für Ausflüge, Kurztrips und Geselligkeit mit Freunden.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Man setzt großes Vertrauen in Dich und Dein finanzielles Händchen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Bevor Du entscheidest, solltest Du bedenken, welche langfristigen Nachteile sich ergeben können. Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe das bisher Erreichte und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Nach getaner Arbeit hast Du es Dir verdient, Dich in den Sessel fallen zu lassen und von dem zu träumen, was Du Dir wünschst. Neue Herausforderungen sind gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern. Du erlebst viel Freude über die liebevolle Unterstützung von Freunden. Gib das, was Du bekommst, in kleinen Mengen weiter.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du bist aktiv und erhebst einen gewissen Führungsanspruch. Mit Deiner Familie und Deinem Partner fühlst Du Dich eng verbunden. Genieße diese Zeit und triff Dich mit Menschen, die Du magst.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du öfter mal nachgibst, wirst Du staunen, was sich daraus ergeben kann. In Deinem Familienkreis läuft alles auf Harmoniekurs.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du kapselst Dich zu sehr ab, das frustriert Deinen Partner. Ein Arbeitsprojekt ist abgeschlossen, die Anspannung löst sich.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Singles brauchen eine Flirtpause, um ihre Gefühle zu sortieren und sich zu regenerieren. Der viele Partystress macht müde. Nimm Dir und anderen kleine Fehler nicht übel.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du all Deine Kräfte mobilisierst, öffnen sich Dir neue Türen. Du bist für wohldurchdachte Argumente absolut offen und bereit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du gibst anderen Halt, schenkst Vertrauen und Sicherheit. Die ganze Familie profitiert von Deiner starken Persönlichkeit. Überrasche Deinen Partner mit einer kleinen Aufmerksamkeit!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März