Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.6.2026
Liebe, Geld, Gesundheit - ob diese Lebensbereiche am Sonntag positiv beeinflusst werden oder Venus, Jupiter und Co. es Dir schwer machen, erfährst Du im gratis Horoskop für den heutigen Dienstag.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 30.6.2026
Wenn Du Dich im Leben weiterentwickeln und Dein Schicksal selbst bestimmen möchtest, fange noch heute an, die verfügbaren Energien zu nutzen. Die kommen von den Sternen, Planeten und Monden - aber auch aus Dir selbst.
Mobilisiere die Kraft in Deinem Herzen und Deiner Seele. Einen Motivationsschub und Tipps, um die richtige Richtung des Lebens einschlagen zu können, erhältst Du im Tageshoroskop vom 30. Juni 2026.
Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische: Alle Sternzeichen finden in diesem Horoskop magische Worte, um die Zukunft erfolgreich und voller Glück gestalten zu können.
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Weitere spannende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen und eine zusätzliche Inspiration findest Du unter:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Besonders unter Deinen Freunden findest Du aufmerksame Zuhörer. Genieße daher wieder einmal unterhaltsame Stunden in netter Gemeinschaft. Vorsicht ist geboten, Du bist total aus dem Gleichgewicht gekommen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Deine gesundheitliche Verfassung ist auf dem Höhepunkt. Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Für höhere Ziele stellst Du persönliche Wünsche schon mal zurück, nur so funktioniert es. Lass Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Durch eine Mondphase hast Du mehr als sonst das Bedürfnis nach einer stabilen Basis. Nur mit Ehrlichkeit lässt sich Sinnvolles zustande bringen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lass Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Auch bei Paaren stehen derzeit Erotik und Spaß im Vordergrund.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt das Nervenkostüm. Super, endlich kommt Geld rein. Jetzt aber nicht gleich wieder leichtsinnig werden. Stelle einen klaren Plan auf und lerne haushalten.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Du kapselst Dich zu sehr ab, das frustriert Deinen Partner. Ein Arbeitsprojekt ist abgeschlossen, die Anspannung löst sich.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Tu alles mit Bedacht, Du könntest über das Ziel hinausschießen. Zurzeit bist Du gut drauf und sehr belastbar.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Wie viele Kniefälle soll denn Dein Partner noch machen, bis Du ihm vertraust? Bereite Dich auf die nächste Diskussionsrunde noch besser vor.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein. Nur wenn Du alles gibst, kommst Du voran.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Du kannst ruhig Deine Meinung sagen. Der Ton aber macht die Musik. Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Ziehe Lehren aus Deinen Fehlern, aber lass Dich nicht entmutigen. Du erlebst das pure Sommer-Feeling, aber bitte nicht abheben.
Titelfoto: 123rf.com/kisslilly