Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.7.2026
Was die Sternenkonstellation und die Mondenergien für Möglichkeiten in der Liebe oder im Beruf bereithalten, weiß Dein kostenloses Tageshoroskop von heute.
Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 30.7.2026
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische:
Jeder hat gute und schlechte Tage. Doch mit jedem neuen Morgen gibt es die Chance, aufregende Dinge zu erleben und bestimmte Aspekte in seinem Leben zu ändern.
Lohnt es sich heute, Lotto zu spielen, um endlich einen Glückstreffer zu landen? Ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um den Chef nach einer Lohnerhöhung zu fragen? Kann man es wagen, dem heimlichen Schwarm endlich seine Gefühle zu offenbaren?
Ganz egal, welchem Tierkreiszeichen Du angehörst, das Tageshoroskop vom 30. Juli 2026 verrät, wie die Sterne gerade für Dich stehen.
Lasse Dich von den Voraussagen der Astrologen inspirieren und entscheide dann, wie es beruflich und privat für Dich weitergehen soll.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Falls Du Dich auch für weitere spannende Horoskope interessierst, kannst Du diese gern hier nachlesen:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Mische Dich unter lustige Menschen. Du wirst dann ganz schnell erkennen, wie eine Begegnung Dich sehr stark inspiriert. Deine Chance winkt! Leichte Kreislaufschwankungen sind möglich.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Vereinnahmen lässt Du Dich nicht, aber anschmiegsam bist Du ganz gerne. Es wird anstrengend, stell Dich auf Mehrarbeit ein.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Wer kann Dir jetzt noch widerstehen? Paare erleben in inniger Zweisamkeit Zärtlichkeit und Geborgenheit.
Horoskop Krebs: 22. Juni - 22. Juli
Dinge, die keine Bedeutung haben, verlieren jetzt ihren Einfluss. Du hast ein offenes Herz für die Sorgen Deines Schatzes, das ist sehr hilfreich.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Gib Dir einen Ruck, es ist manchmal einfach nötig, dass Du zeigst, was Du kannst. Zurückhaltung wäre falsch. Du legst es darauf an, recht zu haben. Du willst Deine Interessen durchsetzen und das bringt Reibereien.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Dein Ansehen wächst. Du entwickelst immer mehr natürliche Autorität. Du hast kein Vertrauen zu Deinem Partner/Deiner Partnerin, sonst würdest Du ihn/sie nicht immer kontrollieren.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Mach einfache Dinge doch nicht immer so kompliziert. Gewinne Vertrauen in Dich, in die Sache und in das Leben! Auch wenn Du Dich jetzt im Recht fühlst, mit Härte und Unnachsichtigkeit kommst Du im Moment nicht weiter. Verständnis ist gefragt.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du bist im Augenblick geistig stark beansprucht. Deshalb solltest Du aber Deinen Körper und Deine Gesundheit nicht vernachlässigen. Du hast wirklich einen guten Riecher für Geld und Finanzen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Schieb nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Du hast die komplette Aufmerksamkeit Deines Partners/Deiner Partnerin auf Deiner Seite.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Der Chef ist auf Deiner Seite. Der richtige Augenblick, um finanzielle Fragen zu klären. Hab keine Angst vor einem NEIN. Achte mehr auf die Ernährung, lass endlich das Fett weg.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Du stehst Deinem Schatz und Deinen Lieben stützend zur Seite und bekommst viel gute Laune zurück. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Wenn Du jetzt Deine Finanzen nicht in den Griff bekommst, wird es sehr eng.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du weißt nichts mit Dir anzufangen. Du willst was tun, weißt aber nicht, was? Setz Dich immer mal wieder helfend und sorgend für andere ein. Mit Deiner Entscheidung liegst Du goldrichtig.
Titelfoto: 123Rf/olegdudko