Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.2.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 4.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Sterne leuchten am Himmel und weisen Dir den Weg auch in Bezug auf wichtige Lebensentscheidungen, die Dein Schicksal bestimmen. Blicke optimistisch in die Zukunft mit dem heutigen Horoskop!

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 4.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 4.2.2026. © 123RF/alteraposto Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Dein Seelenleben könnte durcheinandergeraten sein, Deine Zukunft ungewiss erscheinen – doch keine Sorge, es gibt Hilfe von oben: Wenn Du nicht mehr weiterweißt, könnte Dir die Astrologie den entscheidenden Hinweis geben, damit Dein Sternzeichen eine schwierige Hürde im Leben meistern kann. Schließlich vermögen Astrologen, die Sterne zu deuten und erzählen Dir hier im Tageshoroskop am 4. Februar davon, welche Mondenergien derzeit Einfluss auf Dich ausüben und inwiefern sich Jupiter, Merkur und andere Planeten auf Deine beruflichen Chancen, Deine Gesundheit und Dein Liebesleben auswirken. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 30.1.2026 Für mehr Harmonie in Deiner Beziehung, einen gesunden Körper und tolle Aussichten in Bezug auf Deine Finanzen: Schaue Dir jetzt das kostenlose Sternorakel an!

In diesen Horoskopen findest Du noch mehr kosmische Hilfe von den Himmelskörpern:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Versuche doch nicht immer, Deinem Schatz etwas vorzumachen, Du wurdest längst durchschaut. Du hast nur Dein Ziel im Kopf, sodass Du alles um Dich herum vergisst.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du willst gelobt werden – was tust Du dafür? Man weiß, dass Du größeren Anforderungen gewachsen bist. Du wirkst vertrauenswürdig und man kann auf Dich zählen, wenn es eng wird.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du entwickelst ungeahnte Kräfte und schlaue Strategien. Wenn Du Dich von Gefühlen leiten lässt, wirst Du ganz schnell auf der rosaroten Wolke schweben. Ein Absturz bereitet Schmerzen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ein Flirt lässt sich gern von Dir mitreißen. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Lass Dich keinesfalls vom negativen Gerede anderer von Deinem Vorhaben abhalten. Deine Fitness ist in einem guten Zustand. Übertreibe nicht. Achte aber ein bisschen auf die Signale Deines Körpers.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du hast eine herrliche Zeit vor Dir, die Dir beruflich viel bringen kann. Überlasse nichts dem Zufall, steuere Dein Ziel wohlüberlegt an. Deine privaten Beziehungen beinhalten eine Note der Harmonie und des freundlichen Entgegenkommens. So emotional war es schon lange nicht mehr.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Strebe nach einem Kompromiss, der beide Seiten zufriedenstellt. Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst in den siebten Himmel der Liebe.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest wenigstens vorübergehend Hektik und Stress etwas verringern. Manche Vorhaben vertragen keinen Aufschub. Sobald es geht, solltest Du mit Vollgas loslegen, Dein Einsatz wird sich bezahlt machen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Du teilst Freud und Leid miteinander und verstehst Dich ohne Worte. Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Bei einem Flirt bekommst Du starkes Herzklopfen. Du fühlst Dich etwas schwach, lustlos und ausgelaugt. Kein Wunder, momentan bekommst Du überhaupt keine kosmische Energie.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Lohnende Geschäfte liegen auf Deinem Weg und ermöglichen Dir ganz neue Perspektiven. Zeige unbedingt Deine volle Einsatzkraft. Brisante und aufregende Liebesfunken sprühen besonders bei Singles.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März