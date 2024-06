Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.6.2024

Nimm es in die Hand! Der Rat der Sterne kann Dir helfen, nicht nur in Zukunft, sondern schon heute innere Ruhe und Mut für Neues zu erlangen, um ein harmonisches Leben führen zu können.

Venus, Jupiter, Merkur ebenso wie die anderen Planeten und Monde begleiten Dich in Zeiten voller Schmerz oder purer Harmonie und Glück. Doch bist Du Deinem Schicksal nicht komplett ausgeliefert.

Deine Ausstrahlung ist so imposant, dass Du einfach nicht zu übersehen bist. Du hast keinen Grund, Deine Gefühle hinter einer coolen Maske zu verstecken. Du bist schon längst durchschaut und man liebt Dich so, wie Du bist.

Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung. Du solltest öfter innehalten und tief durchatmen.

Traue Dir ruhig etwas mehr zu. In Dir steckt sehr viel Potenzial, rufe es ab! Achtung, denke an die Suchtfalle, besonders beim Alkohol.

Du weißt zwar, wohin Dein Herz gehört, trotzdem flirtest Du immer wieder drauflos. Was suchst Du eigentlich? Jemand raubt Dir den Verstand und erzeugt wildes Herzflimmern.

Auch wenn man Dir am Arbeitsplatz nicht gerade entgegenkommt, bleibe verbindlich. Es ist jetzt eine gute Zeit neue Bekanntschaften zu machen und die Beziehung zu alten Bekannten und Freunden aufzufrischen.

Du entdeckst einen Weg, wie Du schneller punkten kannst. Im Job musst Du für das, was Du tust, allein geradestehen.

Finanziell sieht es gut aus so weit. Du darfst ruhig mal etwas wagen. Wenn Du weiterhin so hohe Anforderungen an die Familie stellst, stehst Du bald allein da.