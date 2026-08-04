04.08.2026 06:01 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.8.2026

Horoskop, Dienstag, 4.8.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Können die Sterne unser Leben beeinflussen? Oder ist es einfach nur Glück oder Zufall, wenn es gerade gut oder schlecht läuft? Erfahre mehr in Deinem persönlichen Horoskop vom Dienstag.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 4.8.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 4.8.2026. © 123RF/sarayutsy Die zwölf Tierkreiszeichen sollen uns Menschen charakterisieren und je nach Planetenbewegung oder Sternenkonstellation unsere Stimmung sowie unser Denken und Handeln beeinflussen. Was bringt die Zukunft für Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische? Wer daran glaubt, dass es weit mehr zwischen Himmel und Erde gibt als das, was wir sehen oder begreifen können, der ist auch offen für die Astrologie und kann sich durch die Voraussagen der Sternenkundler wertvolle Inspiration für sein eigenes Leben holen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.8.2026 Gehen persönliche Wünsche im Beruf, der Partnerschaft oder im sonstigen Alltag in Erfüllung? Erfahre in Deinem kostenlosen Tageshoroskop vom 4. August 2026, ob Du Deinem künftigen Lebensweg entspannt entgegensehen kannst oder lieber etwas dafür tun solltest. Orientiere Dich an der Magie der Sterne und nutze ihre Prophezeiungen für weise Handlungen. Viel Spaß beim Lesen!

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Hier kannst Du noch viele weitere spannende Horoskope nachlesen:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Beherzige die nächsten drei Hinweise, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: fit am Morgen, gemächlich mittags, sinnlich am Abend. Intuitiv schlägst Du reine Verstandesmenschen um eine ganze Länge.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du findest leicht die richtigen Worte. Möglicherweise fällt es aber anderen schwer, Dich richtig zu verstehen. Das ist mit Sicherheit keine Absicht. Organisiere Dich gut und lass Dir keine Arbeit von anderen aufdrücken.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Sprich mal wieder über Deine emotionalen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Du bist mit Deinem Partner voll auf einer Wellenlänge.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du kannst einen finanziellen Engpass bekommen, streiche einige Ausgaben. Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du wirst ganz deutlich spüren, dass das Schicksal über Dich wacht. Du hast Helfer, die Dir in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Jemand bietet seine Unterstützung an, Vorsicht, man erwartet eine Gegenleistung.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mit Deinen verbissenen Gedanken stehst Du allein auf weiter Flur. Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Nicht entmutigen lassen, aus der Kritik anderer spricht nur der Neid. Jetzt wird es für Dich interessant. Vieles klärt sich auf und wendet sich zum Guten. Genieße doch einfach mal den Alltag mit Deinen Angehörigen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

An fröhlichen Menschen geht alles fast spurlos vorüber. Wer sensibel ist, spürt eine große Unsicherheit und sollte sein Verhalten überdenken. Du wirst deutlich spüren, dass der Himmel es gut mit Dir meint. Versuche beruflich Dinge umzusetzen, die Dich schon lange beschäftigen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

In Geldangelegenheiten musst Du jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Zu viel Bereitschaft zum Risiko hat unerwünschte Folgen. Blicke vorwärts, es zeigen sich beruflich neue Perspektiven.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Gewissenhaftigkeit setzt Du beruflich erfolgreich ein. Du brauchst eine feste Struktur, um vorwärtszukommen. Du wirst dazu unverhofft die notwendige Unterstützung aus dem Freundeskreis bekommen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Nimm Dir mehr Zeit, um Deine Partnerschaft wieder neu zu beleben. Neue Kontakte lassen sich jetzt gut knüpfen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März