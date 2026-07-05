05.07.2026 06:53 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.7.2026

Horoskop heute, Sonntag, 5.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Du suchst ein Astroportal, das Dir verrät, was die Sterne Deinem Sternzeichen Geheimnisvolles mitteilen wollen? Antworten findest Du hier im Tageshoroskop für heute.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 5.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 5.7.2026. © 123rf/standrets Welche Auswirkungen haben die kosmischen Aktivitäten, Sterne und Planeten aktuell auf Dich? Das verraten Deine Astronews im Tageshoroskop für den 5. Juli 2026. Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Die Astrologie liefert jedem Sternzeichen und Aszendenten vielversprechende Lebensratschläge. Ob es um einen Tipp für das Liebesleben, Hinweise zur Gesundheit oder Warnungen vor Schnellschüssen im Beruf geht – das Horoskop hilft Dir, Dein Schicksal selbst zu bestimmen und in eine Zukunft voller Glück und Harmonie zu schreiten. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.7.2026 Du willst wissen, ob Amor es gerade gut mit Dir meint? Das Tageshoroskop enthält natürlich auch Dein individuelles Liebeshoroskop – schaue gleich nach!

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Energische Naturen reagieren unleidlich, dickköpfig und ungerecht. Je nach Deinen Grundzügen solltest Du Dich jetzt mehr zurückhalten. Gegen eine Wunscherfüllung ist nichts einzuwenden. Achte aber darauf, das Geld nicht immer mit vollen Händen aus dem Fenster zu werfen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Ein erotischer Abend ist überfällig, lade Deinen Schatz dazu ein! Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nimm Deine Gefühle ernst. Dein Ego ist sehr angreifbar und Du reagierst besonders verletzlich und emotional. Gleichzeitig störst Du andere. Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Auch in liebevollen Beziehungen zeigst Du Temperament und Leidenschaft.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Diese Woche nimmst Du im Job Herausforderungen gerne an. Du kannst diese auch ohne weitere Schwierigkeiten erfolgreich bestehen. Es wird für Dich nicht so ganz leicht sein, immer die Ruhe zu bewahren. Du bist besonders empfindlich gegenüber allen Anforderungen von außen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Beruflich steht Dir noch einiges bevor. Kein Grund zur Panik, es kann nur besser werden. Es kann sogar zu einer Beförderung kommen. Ein Auf und Ab von aktiven Phasen, aber auch Momenten, in denen Du Dich auf Deine Couch wünschst. Das macht ganz schön zu schaffen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Finanziell ist eine Kehrtwende angezeigt. Du hast Dich bisher zu stark in eine Richtung orientiert, doch nun erwarten Dich neue Möglichkeiten. Du hast eine Art, die ist einfach zum Verlieben! Jeder will in Deiner Nähe sein und Unternehmungen aller Art für Dich gestalten und mit Dir ausleben.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Flüchte nicht vor den Alltagspflichten, die Dir gelegentlich zur Last fallen. Das kann Dir Schwierigkeiten bereiten. Stelle Deinen Partner nicht vor vollendete Tatsachen. Unterbreite lieber Vorschläge und gehe auch mal einen Kompromiss ein.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Romantische Träume und tiefe Liebesgefühle begleiten Dich. Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es kann vieles gelingen. Du handelst mit einem speziellen Charme und verfügst über ein erotisches Flair. Das schafft eine tolle prickelnde Stimmung. Liebe, Lust und Leidenschaft stehen jetzt auf dem Programm.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dein Schatz unterzieht Dich einer Prüfung, die Du glanzvoll bestehst. Schiebe unerledigte Dinge bitte nicht länger vor Dir her.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, ob Dein Beruf tatsächlich auch Deine Berufung ist? Die ersten Zweifel machen sich nämlich schon bemerkbar. Die Situation verlangt oft rasches Handeln, originelle Ideen und Verständnis für ungewöhnliche Ereignisse. Behalte daher einen kühlen Kopf.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März