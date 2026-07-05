Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 6.7.2026
Was braucht es am 6. Juli 2026, damit Du über Dich selbst hinauswachsen kannst und persönlich weiterkommst? Das kostenlose Horoskop von morgen liefert die Antwort.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 6.7.2026
Die Astrologie bietet im Alltag eine hilfreiche Unterstützung, um selbst aus schwierigen Lebenssituationen das Beste zu machen. Auch das gratis Tageshoroskop für Montag, den 6. Juli 2026 kann sich als wertvolle Entscheidungshilfe in den verschiedensten Lebensbereichen erweisen.
Die Tierkreiszeichen Jungfrau, Waage, Stier, Wassermann, Skorpion, Löwe, Zwillinge, Widder, Fische, Steinbock, Schütze und Krebs finden in ihrem Horoskop eine individuelle Nachricht. Ob man sich dieser annimmt, ist dabei jedem selbst überlassen.
Doch egal, ob Du eine kosmische Botschaft in Liebesangelegenheiten, im Beruf oder hinsichtlich Deiner Gesundheit benötigst: Am wichtigsten ist es, sich jetzt wie auch in Zukunft selbst treu zu bleiben und Fehler der Vergangenheit als wichtige Lehre des Lebens zu begreifen.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Wer noch mehr über sein Schicksal von den Astrologen erfahren möchte, kann auch auf folgenden Horoskop-Themenseiten vorbeischauen:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Für Singles ist die Zeit sehr erfolgversprechend. Du solltest jetzt die Weichen für eine harmonische Liebeszukunft stellen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Einfach ist es nicht, denn die Sterne stehen eher auf Spannung als auf Harmonie. Das wird in den nächsten Tagen deutlich spürbar. Noch läuft alles ruhig, aber schon in den nächsten Tagen kannst Du richtig gute Highlights erleben. Lass Dich überraschen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Dein schnelles Auffassungsvermögen ebnet den Weg zum Erfolg. Deine Abhängigkeit von den Sympathien Deiner Mitmenschen sollte Dich jetzt nicht dazu verleiten, einen Deiner Grundsätze aufzugeben.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Akzeptiere Deine eigene Unvollkommenheit, auch wenn es Dir schwerfällt. Dann kannst Du auch die Fehler anderer besser tolerieren. Wer verzeiht, findet seinen Seelenfrieden. Überleg auch einmal, wem Du etwas zu verzeihen hast. Am besten, Du fängst bei Dir an.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Zeig Dich ein bisschen toleranter. Gönn Dir und Deinem Schatz zudem etwas mehr Freiraum. Der/die Partner/in ist eifersüchtig und bewacht Dich auf Schritt und Tritt.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Dein/e Partner/in durchschaut Dich langsam aber sicher, jetzt wird es eng. Übertreib nicht, gönn Dir regelmäßig eine Pause.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Schieb nicht länger ein wichtiges Treffen oder Gespräch vor Dir her. Jetzt kommst Du nur mit Geduld weiter, lass die Dinge reifen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du mutest der Familie viel zu viel zu mit Deiner ewigen Kritiksucht. Partnerschaften blühen auf und Singles können nette Kontakte schließen, sollten diese jedoch prüfen, bevor sie zu viel Gefühl investieren.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Lerne bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin endlich, nicht mehr Ja zu sagen, wenn Du Nein meinst. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin ist gar nicht so schlecht, Du willst es nur nicht erkennen. Organisiere Dich gut und lass Dir keine Arbeit von anderen aufdrücken.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Du hast im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Behörden eine glückliche Hand. Man schätzt Deine Ausstrahlung und Dein forsches Auftreten.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Verhalte Dich zurückhaltend, man hat das Gefühl, dass Du andere überfahren willst. Körper und Geist sind ausbalanciert und kraftvoll.
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