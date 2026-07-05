05.07.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 6.7.2026

Horoskop heute Montag, 6.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was braucht es am 6. Juli 2026, damit Du über Dich selbst hinauswachsen kannst und persönlich weiterkommst? Das kostenlose Horoskop von morgen liefert die Antwort.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 6.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 6.7.2026. Die Astrologie bietet im Alltag eine hilfreiche Unterstützung, um selbst aus schwierigen Lebenssituationen das Beste zu machen. Auch das gratis Tageshoroskop für Montag, den 6. Juli 2026 kann sich als wertvolle Entscheidungshilfe in den verschiedensten Lebensbereichen erweisen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau, Waage, Stier, Wassermann, Skorpion, Löwe, Zwillinge, Widder, Fische, Steinbock, Schütze und Krebs finden in ihrem Horoskop eine individuelle Nachricht. Ob man sich dieser annimmt, ist dabei jedem selbst überlassen. Doch egal, ob Du eine kosmische Botschaft in Liebesangelegenheiten, im Beruf oder hinsichtlich Deiner Gesundheit benötigst: Am wichtigsten ist es, sich jetzt wie auch in Zukunft selbst treu zu bleiben und Fehler der Vergangenheit als wichtige Lehre des Lebens zu begreifen.

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Wer noch mehr über sein Schicksal von den Astrologen erfahren möchte, kann auch auf folgenden Horoskop-Themenseiten vorbeischauen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Für Singles ist die Zeit sehr erfolgversprechend. Du solltest jetzt die Weichen für eine harmonische Liebeszukunft stellen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Einfach ist es nicht, denn die Sterne stehen eher auf Spannung als auf Harmonie. Das wird in den nächsten Tagen deutlich spürbar. Noch läuft alles ruhig, aber schon in den nächsten Tagen kannst Du richtig gute Highlights erleben. Lass Dich überraschen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein schnelles Auffassungsvermögen ebnet den Weg zum Erfolg. Deine Abhängigkeit von den Sympathien Deiner Mitmenschen sollte Dich jetzt nicht dazu verleiten, einen Deiner Grundsätze aufzugeben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Akzeptiere Deine eigene Unvollkommenheit, auch wenn es Dir schwerfällt. Dann kannst Du auch die Fehler anderer besser tolerieren. Wer verzeiht, findet seinen Seelenfrieden. Überleg auch einmal, wem Du etwas zu verzeihen hast. Am besten, Du fängst bei Dir an.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Zeig Dich ein bisschen toleranter. Gönn Dir und Deinem Schatz zudem etwas mehr Freiraum. Der/die Partner/in ist eifersüchtig und bewacht Dich auf Schritt und Tritt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Dein/e Partner/in durchschaut Dich langsam aber sicher, jetzt wird es eng. Übertreib nicht, gönn Dir regelmäßig eine Pause.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Schieb nicht länger ein wichtiges Treffen oder Gespräch vor Dir her. Jetzt kommst Du nur mit Geduld weiter, lass die Dinge reifen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du mutest der Familie viel zu viel zu mit Deiner ewigen Kritiksucht. Partnerschaften blühen auf und Singles können nette Kontakte schließen, sollten diese jedoch prüfen, bevor sie zu viel Gefühl investieren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Lerne bei Deinem Partner oder Deiner Partnerin endlich, nicht mehr Ja zu sagen, wenn Du Nein meinst. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin ist gar nicht so schlecht, Du willst es nur nicht erkennen. Organisiere Dich gut und lass Dir keine Arbeit von anderen aufdrücken.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Du hast im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Behörden eine glückliche Hand. Man schätzt Deine Ausstrahlung und Dein forsches Auftreten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März