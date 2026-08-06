Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.8.2026
Meint es das Horoskop heute gut mit Dir oder brauchst Du dringend einen kosmischen Rat in der Liebe, dem Beruf oder der Gesundheit? Lies jetzt, was die Sterne Dir über Donnerstag sagen wollen.
Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 6.8.2026
Jedes Tierkreiszeichen erwartet ein anderes Schicksal. Welches das ist, hängt natürlich in hohem Maße von den eigenen Taten ab. Allein bist Du aber nicht - die Astrologie kann Dir in vielen Lebensbereichen Hilfe und Orientierung schenken.
Sei gespannt, wo es für Dich prickelnd wird. Welchen Einfluss Venus, Mars, Saturn und die anderen Planeten auf Deine Chancen in Sachen Liebe, Beruf und Finanzen haben, erfährst Du jetzt in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für den 6. August.
Die astrologischen Weissagungen gibt es hier natürlich für jedes Sternzeichen:
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Falls Du noch mehr Fragen an die Astrologie über Dein Schicksal hast, schaue Dir auch diese Horoskope an:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst. Versinke nicht in Deinem Selbstmitleid, das wird Dir nicht weiterhelfen. Deine Launen solltest Du zügeln und das Lächeln nicht vergessen.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Gerade die leisen Momente können jetzt in der Partnerschaft sehr intensiv werden. Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahestehenden Menschen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Bei neuen Bekanntschaften geht es weniger um das schnelle Vergnügen. Verlasse Dich nicht auf andere, sonst bist Du verlassen.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Eine Verzögerung sorgt für Zeitdruck. Bleibe trotzdem ganz gelassen. Am Arbeitsplatz würde man sich von Dir etwas mehr Zurückhaltung wünschen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Wecke keine falschen Hoffnungen, sondern signalisiere klar und deutlich, was Du Dir tatsächlich vorstellst. Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Es hängt von Deiner Reife und persönlichen Gelassenheit ab, wie Du diese Situation erträgst. Es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen abgehen. Große Neuigkeiten und Taten innerhalb der Familie sind nicht zu erwarten.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Du bist nicht nur allein auf der Welt, die Familie will auch noch etwas von Dir haben. Sieh Änderungen in Deinem Umfeld gelassen entgegen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Hast Du noch nicht gemerkt, dass Du manchmal für alle sehr anstrengend bist? Entschlossen nimmst Du die Geschicke in Deine Hand. Du beobachtest gut, ziehst die richtigen Schlüsse und bewegst Dich langsam vorwärts.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Dir geht es beruflich nicht gut, das wird auch noch etwas anhalten. Dein Familienleben steht unter einer enormen Anspannung.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Nicht jeder hat einen Nerv für Deine Besserwisserei. In der Beziehung erlebst Du wundervolle Stunden, in denen eine tiefe Vertrautheit herrscht. Gefährde nicht dieses Wohlbefinden!
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch und damit auch körperlich entspannt und richtig ausgeglichen. Um den Karrierelift in Bewegung zu setzen, musst Du Dich Konflikten stellen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Dein Herz fühlt sich von einer ganz bestimmten Person angesprochen. Du darfst Deinem Gefühl vertrauen. Bravo, es gelingt Dir immer mehr, loszulassen, was nicht glücklich macht.
Titelfoto: 123RF/kharchenko