09.07.2026 06:07 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.7.2026

Horoskop, heute Donnerstag, 9.7.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welche kosmischen Botschaften hält Dein Tageshoroskop für Donnerstag, den 9.7.2026 für Dein Sternzeichen bereit? Hier erfährst Du es! Dein Horoskop von heute bietet Dir Einblicke in Sachen Liebe, Partnerschaft, Gesundheit, Finanzen und berufliche Angelegenheiten.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 9.7.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 9.7.2026. © unsplash/Johannes Plenio In der Astrologie ist man der festen Überzeugung, dass die Himmelskörper, Sterne, Mondenergien und Planetenbewegungen das irdische Leben beeinflussen und Einblicke in die Zukunft eines jeden von uns bieten. Welche Überraschungen hält das Schicksal wohl für Dich bereit? Finde es heraus mit dem kostenlosen Tageshoroskop von heute und erfahre, welche Gefühle, Begegnungen und Energien Dich wohl erwarten. Ist aktuell der richtige Moment für die Tierkreiszeichen Wassermann, Jungfrau, Schütze, Krebs, Skorpion oder Widder gekommen, um endlich eine besondere Herausforderung anzugehen? Und welche Richtungsentscheidung steht wohl bei den Aszendenten Zwillinge, Stier, Waage, Steinbock, Fische und Löwe kurz bevor? Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.7.2026 Die individuelle Nachricht der Sternenkundler mag Dir vielleicht einen Wink geben, welcher Weg momentan der richtige für Dich ist.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

In einer Gesprächsrunde mit strittigen Themen überzeugst Du durch treffende Argumente. Ob es Dir gelingt, aus Dir herauszugehen, ist fraglich. Tust Du es nicht, hast Du wenig Chancen, um erfolgreich zu werden!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Allzu große Aktivität bringt für Dich jetzt nicht die erhofften Früchte. Bleib sachlich und konzentriert und hab noch Geduld. Nimm gut gemeinte Kritik nicht immer so persönlich.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jede Art von Gedankenaustausch steht jetzt unter einem positiven Stern. Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz persönliche Vorteile bringen. Betätige Dich körperlich und geistig.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ein alter Flirt kann ganz plötzlich neu aufflammen. Die Chancen stehen super! Du redest nicht lange um den heißen Brei herum, sondern bringst die Dinge auf den Punkt.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du sonnst Dich zu sehr im eigenen Glanz Deines Selbstbewusstseins. Der Haussegen hängt im Augenblick ganz schön schief.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du trägst Dein Herz nicht auf der Zunge. Dennoch solltest Du nicht davon ausgehen, dass Dein Partner oder Deine Partnerin immer weiß, dass Du ihn/sie liebst. In finanziellen Angelegenheiten kommt Dir Dein siebter Sinn zugute.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Nicht in blinden Aktionismus verfallen, schauen, wo der Weg hinführt. Es wäre gut, wenn Du Dich nicht immer und überall in den Vordergrund drängst.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du drückst Dich zwar vor lästiger Arbeit, bist aber trotzdem beliebt bei Kollegen. Überlasse es anderen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, Du bist zu schwach.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Mal mit dem/der Partner/in über alles reden bringt große Erleichterung. Du hast gar nichts dagegen, wenn es drunter und drüber geht. Du findest es spannend, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Ein Misserfolg sollte Dich nicht gleich völlig entmutigen. Nimm die Niederlage gelassen hin und richte den Blick nach vorne. Heute bist Du unkonzentriert und gesundheitlich nicht so belastbar wie sonst. Bleib trotzdem ausgeglichen und behalte den Überblick.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Strittige Themen lassen sich jetzt leicht und schnell besprechen. Wo sind Deine Bedenken? Du hast doch eine/n treusorgenden Partner/in!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März