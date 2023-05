Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 31.5.2023

Was sagen die Sterne? Wird Dein Tag erfüllt von Liebe oder solltest Du Dich vor Deinen Kollegen hüten? Dein kostenloses Horoskop von heute, den 31. Mai 2023, kennt die Antworten.

Eine schöne Gute-Laune-Zeit steht auf Deinem Lebensplan. Pessimismus bringt Dich in Deiner Lage nicht weiter.

Auch wenn es privat gerade Stress gibt, beruflich wirst Du dafür entschädigt, und zwar mit einem dicken Lob von Deinem Chef. Jetzt wird es interessant für Dich. So manche Angelegenheit klärt sich auf und entwickelt sich positiv. Genieße jetzt einfach mal wieder mehr Zeit mit Deiner Familie.

Lade Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg. Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt.

Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung!