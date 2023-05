Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 01.05.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 01.05.2023. © 123RF/Alex Chetvertnoi

Venus, Merkur, Neptun und die anderen Planeten verströmen laut der Sternenkunde nicht nur Lebenslust und Liebesenergie, sondern können die Gefühlswelt auch hemmen.



Finde ein Gleichgewicht: Übe Dich in Selbstliebe und höre Deinen eigenen Gefühlen, Deiner Seele zu, ohne die Bedürfnisse anderer zu ignorieren. Gehe auf andere mit geöffnetem Herzen und wohlwollender Zuversicht zu - oder stürze Dich sogar in ein Liebesabenteuer. Ob laut der Astrologie ein guter Tag für prickelnde Eroberungen oder ein neues Kapitel im Beruf ansteht oder ob es vielmehr wichtig ist, den Körper mal wieder unter die Lupe zu nehmen, das erfährst Du im Tageshoroskop vom 01.05.2023, egal, in welchem Sternzeichen oder in welchem Aszendenten Du geboren bist:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.