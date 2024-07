Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.7.2024

Horoskop heute, Montag, 1.7.2024 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welches der zwölf Sternzeichen erlebt bald einen Höhenflug und wer muss mit Rückschlägen rechnen? Erfahre es in Deinem kostenlosen Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 1.7.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 1.7.204. © 123rf.com/chanchaiduangdoosan Eine neue Woche liegt vor Dir und mit ihr viele Chancen für persönliche Erfolge und schöne Momente in Deinen Beziehungen. Doch wo liegt aktuell Dein Fokus? Welches Ereignis oder welche Leistung von Dir würde Dich am Ende des Tages glücklich machen? Wie Deine Zukunft aussieht, kann Dir keiner mit Sicherheit sagen. Doch womöglich liefert Dir Dein persönliches Horoskop wertvolle Impulse, um Dein Schicksal in die bestmögliche Richtung zu lenken. Erfahre mit dem Tageshoroskop für Dein Tierkreiszeichen, was Dich in Sachen Beziehungsleben, Gesundheit, Beruf und Finanzen wohl erwarten mag. Die Aszendenten Skorpion, Waage, Wassermann, Stier, Widder, Löwe, Schütze, Zwillinge, Fische, Krebs, Jungfrau und Steinbock erwartet eine individuelle astrologische Botschaft. Was Du mit diesem Wissen anstellst, bleibt natürlich ganz Dir selbst überlassen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.6.2024 Lies nun, was die Sternenkundler an wichtigen Zeichen aus dem Universum für Dich entschlüsselt haben.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du entwickelst ungeahnte Kräfte und schlaue Strategien. Schon mancher hat sich verschätzt, also bleibe wachsam!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Deine Ausstrahlung ist so imposant, dass Du einfach nicht zu übersehen bist. Dein sonst so ausgeprägter Sinn für Realität scheint im Moment etwas getrübt. Versuche trotzdem Deinen Alltag effektiv zu gestalten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen. Treibe mehr Sport! Ein erotisches Knistern und schon gehst Du voll aufs Ganze. Darauf hast Du lange gewartet. Es geht Dir einfach prächtig.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du hast Dich so sehr bemüht und Einsatzbereitschaft gezeigt. Allerdings lässt die Anerkennung noch auf sich warten, aber sie kommt. Deinen Herzensmenschen solltest Du weder in Watte packen, noch an der kurzen Leine führen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Nimm Dir Zeit für Deine Überlegungen und denke intensiv nach. Jemand plündert möglicherweise Deinen Geldspeicher, Du merkst es nur noch nicht.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Niemand erwartet von Dir Spitzenleistungen. Es ist manchmal schwierig, sich und seine Meinung zurückzuhalten.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Singles haben jetzt ihren Einsatz, denn eine erotisch beglückende Zeit erwartet sie. Im privaten Bereich scheint jetzt erst mal alles ausgestanden zu sein. Knisternde Erotik meldet sich zurück und Du kannst in vollen Zügen genießen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du kannst nun Dinge erledigen, die Genauigkeit und präzise Arbeit verlangen. Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du kannst alle mit Deiner guten Laune anstecken, denn Du bist optimistisch und gesellig. Aber Deine Liebe kränkelt und Du fühlst Dich vernachlässigt.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Deine Freunde sind enttäuscht von Dir. Du hältst Dich selten an Abmachungen. Wenn Du etwas nicht willst, musst Du Dich damit nicht langweilen. Deine Kontaktfreudigkeit beschert Dir aber auch neue Bekanntschaften und Eroberungen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Gehe auf Deinen Partner oder Deine Partnerin ein, Du findest einen Weg um ihn oder sie glücklich zu machen. Du bist unternehmungslustiger als sonst. Es ist eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Nimm Dir Zeit für alles, was Du liebst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März