Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.2.2026

Horoskop heute, Montag, 2.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop heute beleuchtet das Schicksal Deines Tierkreiszeichens aus der Perspektive der Sternenkundler. Im kostenlosen Tageshoroskop vom 2. Februar eröffnen sich Chancen in vielen Lebensbereichen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 2.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 2.2.2026. © 123rf.com/artemisia1508 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Jedes Sternzeichen hat seine ganz eigenen Beziehungsthemen und Baustellen im Leben zu bearbeiten. Wer auf der Suche nach mehr Harmonie ehrlich seine Vergangenheit reflektiert, kann vielleicht eine positive Energie in die Zukunft transportieren. Auch die Gesundheit gilt es mit genug Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu bedenken. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 1.2.2026 Fühle die Kraft der Planetenbewegungen und Mondenergien und lasse Dich nicht nur vom Verstand, sondern auch mal von Deinen Emotionen leiten.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Die kostenlosen Horoskope für alle Tierkreiszeichen zeigen, was die Sterne sehen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Bevormundung erträgst Du nicht. Dein Schatz meint es aber auch nicht so. Du musst etwas mehr Selbstdisziplin aufbringen, wenn Du alle Aufgaben bewältigen willst, die man Dir übertragen hat.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Eine kurze Zeit noch, dann bist Du auf Wolke sieben angekommen. Wenn Du nicht gut vorankommst, dann ändere Deine alten Arbeitsmuster.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Wenn man Dich an neuen Projekten nicht beteiligt, ersparst Du Dir viel Ärger. Durch Protektionen von Vorgesetzten oder Behörden wirst Du in Deiner positiven Entwicklung weiterkommen. Deine Person ist gefragt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Eine schwere Liebesenttäuschung belastet Dich noch immer. Versuche loszulassen! Die vielen Komplimente, die Du bekommst, dürften alle Nörgler zum Schweigen bringen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Behalte jetzt unbedingt den Überblick und verzettle Dich nicht. Deine Emotionalität wird wieder konstruktiv und ausgeglichen. Du strebst nach Gemeinsamkeit und Nähe. Lerne, gut mit Kritik umzugehen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du musst jetzt nur bereit sein, den Weg aktiv und kraftvoll weiterzugehen. Eine Verzögerung sorgt für Zeitdruck. Bleibe trotzdem ganz gelassen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du wirkst sehr freundlich, bist aber oft weit weg mit den Gedanken. Sicher bist Du auf der Suche nach neuen Inspirationen und Herausforderungen. Du wägst genau ab, ob sich ein Flirt wirklich lohnt.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Zeige deutlich Deine Gesprächsbereitschaft, vor allen Dingen, wenn es etwas Wichtiges in Deiner Beziehung zu klären gibt. Beim Spiel mit dem Feuer sprühen reichlich Funken!

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Gute Chancen, lasse nicht locker, bis Du am Ziel Deiner Wünsche bist. Verschaffe Dir die Ruhe und Zurückgezogenheit, die Du zurzeit brauchst. Du hast schon zu lange unter großer Anspannung gestanden.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Neue Erkenntnisse hast Du mehr als genug gewonnen. Sie sind aber nur dann von großer Bedeutung, wenn sie auch zu Taten führen. Da Du Dein Licht nicht mehr unter den Scheffel stellst, ist Dir Lob gewiss.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März