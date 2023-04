Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.04.2023

Horoskop heute, Montag 24.04.2023 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Glaube an Dich und Deine seelischen Kräfte und Du wirst Liebe, Glück und Harmonie erleben, egal ob in Deiner Partnerschaft oder im Beruf. Das Horoskop vom heute, dem 24.04.2023 verrät Dir, wie Du Dein Schicksal jetzt und in Zukunft positiv beeinflussen kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 24.04.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 24.04.2023. © 123RF/Liviu Peicu Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Einige Sternzeichen sind absolut im Fluss dank der aktuellen Sternen- und Planetenkonstellation. Andere haben mit vielen Hürden zu kämpfen. Doch wo keine Dunkelheit, da kein Licht - also erblicke Deine Chancen und gestalte Dein Leben mit Wohlwollen und einer großen Portion Zuversicht. Die Astrologen schenken Dir über die Horoskope auch heute besondere Aufmerksamkeit und geben Dir für Lebensbereiche wie Liebe, Partnerschaft, Beruf und Geld wichtige Hinweise über Dein Herz und Deine Seele. Wochenhoroskop Bringe alles ins Lot, indem Du Mut beweist und die Dir wichtigen Dinge im Leben entschlossen anpackst - die Sterne begleiten Dich mit weisem Rat.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft die Devise. Du zeigst Idealismus. Behalte einen kühlen Kopf in finanziellen Dingen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein. Nur ein versöhnliches Wort öffnet das Herz Deines enttäuschten Partners oder Deiner Partnerin.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Deine diversen Zipperlein solltest Du endlich mal auskurieren. Wenn Du immer wieder ein Risiko eingehst, musst Du auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, wenn die Sache danebengeht.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Blicke vorwärts, es zeigen sich beruflich neue Perspektiven. Gutes Händchen beim Shoppen, aber Dein Bankkonto spielt nicht ganz mit.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Wichtig ist, dass Du Dich um Dich selbst kümmerst und dafür sorgst, dass Deine eigenen Bedürfnisse und Probleme nicht zu kurz kommen. Am Arbeitsplatz lässt man Dir mehr und mehr Möglichkeiten. Es kann sein, dass Kollegen eifersüchtig darauf reagieren.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Jetzt ist die Zeit der Inspiration: Höre auf Deine innere Stimme. In den nächsten Tagen kannst Du Dich in andere Menschen gut einfühlen. Du bist in dieser Woche sehr guter Dinge und überdurchschnittlich einsatzfähig. Anspruchsvolle Aufgaben solltest Du jetzt nicht auf die lange Bank schieben.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du brauchst das gewisse Quäntchen an Geduld, um gut durch die nächsten Tage zu kommen. Werde also nicht hibbelig und unkonzentriert. An kuscheligen Abenden wird es Dir nicht fehlen. Singles können sich auf die Flirtpiste begeben und ihren Herzenspartner finden.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Alles penibel erledigen und das Geld sorgfältig zusammenhalten. Dein Denken und Fühlen ist jetzt ausgeglichen und deshalb ist es für Dich leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du könntest die ganze Welt umarmen, vor allen Dingen aber Deinen Schatz. Nur nicht nervös werden. Du könntest plötzlich auf ungewöhnliche Weise an Geld kommen, gute Bekannte werden Dir dabei von großem Nutzen sein.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Jemand, der es wert ist, wartet sehnsüchtig darauf, dass Du ihm entgegenkommst. Es geht Dir zurzeit einfach blendend.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Widme Dich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Du Dich der Arbeit hingibst, wird sie Dir nicht leichtfallen. Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März