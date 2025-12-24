Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.12.2025

Horoskop heute, Mittwoch 24.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das Horoskop von heute weiß auch an Heiligabend um Dein Schicksal. Und es weiß, was Dich bedrückt, aber auch beflügelt. Mit dem Rat der Sterne meisterst Du so manche Herausforderung im Leben.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 24.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 24.12.2025. © 123RF/storoch Konntest Du Dich bereits auf die himmlische und sinnliche Atmosphäre der Feiertage einstimmen oder bist Du voll und ganz im Vorbereitungsstress gefangen und spürst, wie belastet Deine Seele ist? Keine Sorge. Tritt einen Schritt zurück, spüre die Kraft der Energieströme der Himmelskörper. Insbesondere die beruhigenden Mondenergien können Dir den nötigen Ausgleich zu Deiner Überenergie bieten. Atme durch und lasse das Licht in Dein Herz. Die Sterne und Planeten helfen Dir, auch die letzten Hürden bewältigen zu können, und dann heißt es nur noch: genießen.

Die Astrologie ist Dir stets ein treuer Begleiter, egal, welches der Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische Du in Dir trägst.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es ist sinnlos, jemanden anzutreiben, der nicht will. Du bist selbst nicht perfekt, also erwarte das auch nicht von anderen. Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt. Dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Bleibe bei der Tätigkeit, bei der Du Dich richtig wohlfühlst. Das Barometer steht auf "hoch". Alles, was Du anfasst, wird gelingen, wenn Du Fantasie und Verstand gleichzeitig einsetzt.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Bravo, es gelingt Dir immer mehr, loszulassen, was nicht glücklich macht. Mit etwas Geduld kommst Du jetzt weiter als durch unbeherrschtes Auftreten. Du bist diplomatisch genug, um auch eine Niederlage einzustecken.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

In Herzensdingen sendest Du derzeit leider widersprüchliche Signale aus. Nicht ganz einfach für jemanden, der Dir nahe sein möchte. Solltest Du nicht schon lange mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen?

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Lehne Dich zurück. Ein Problem löst sich in Wohlgefallen auf. Bloß nicht unter Entscheidungsdruck setzen lassen. Du hast schon mehr als genug um die Ohren. Lass die Zeit für Dich arbeiten.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Stehe zu Deiner Meinung und vergiss das, was alle anderen sagen. Entwickle eine eigene Lebensphilosophie. Bleibe relaxt, sonst können massive Verspannungen drohen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du solltest Deinen momentanen Sparkurs beibehalten. Erledige alles alleine, dann musst Du den Erfolg auch nicht teilen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Durch offene Zwiegespräche wird beiden bewusster, was Du wirklich willst. Du möchtest Deine Talente jetzt so richtig zeigen, allerdings fehlt noch etwas der Mut.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Fakt ist, dass man für eine harmonische Beziehung auch etwas tun muss. Was Du aus dem Familienkreis hören wirst, versetzt Dich in höchstes Erstaunen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Alle Türen stehen Dir jetzt offen. Du darfst Dir aussuchen, was Dir am meisten zusagt. Greife zu, solange das Angebot gültig ist. Du verspürst eine ungewöhnliche Lust am Leben und eine Sehnsucht nach Freude, Genuss und Liebe. Tu es, Dein Schatz wird davon begeistert sein.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine Gedanken sind sprunghaft und ungeordnet. Ebenso auch Deine Äußerungen. Sei vorsichtig und überstürze nichts. Für Deinen Partner oder Deine Partnerin bist Du zwar widersprüchlich, aber auch extrem reizvoll.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März