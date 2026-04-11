11.04.2026 06:25 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.4.2026

Horoskop heute, Samstag 11.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Schau gleich nach, was Dein Horoskop für den heutigen Samstag über Liebe, Berufliches und Deine Gesundheit zu sagen hat.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 11.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 11.4.2026. © 123rf.com/christianchan Lasse Dich überraschen von der Zukunft, die die Sterne für Dein Tierkreiszeichen vorgesehen haben. Jedes Sternzeichen - Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier, Widder -, ob Single oder in fester Partnerschaft, brennt darauf zu erfahren, welche Gefühle heute Oberwasser haben. Im Leben warten viele Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Wer guter Stimmung ist und auch mal eine klare Richtungsentscheidung wagt, darf in eine positive Zukunft blicken. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.4.2026 Ein kleiner kosmischer Tipp aus dem Horoskop kann manchmal die entscheidende Inspiration schenken.

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Wochenhoroskope

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Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du bist nicht gerade der geborene Banker, geh zum Fachmann! Je überzeugter Du von Dir wirst, desto besser gehst Du mit Kritik um.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Kein Terminstress und sich nicht zu Entscheidungen drängen lassen. Du magst Dich von einer tiefen Stimmung getragen fühlen und siehst dabei die Welt in einem verklärten Licht. Vorsicht, Du verlierst den Überblick.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Vorsicht vor zu großer Überanstrengung. Keine Sorge, finanziell ist alles im grünen Bereich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Beim Umgang mit Finanzen und Schriftverkehr ist Zurückhaltung erforderlich. Du benimmst Dich im Moment wie der berühmte Elefant im Porzellanladen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Vielleicht haben doch die anderen recht, wenn man Dich für einseitig und stur hält. Du solltest darüber nachdenken und eine Kleinigkeit verändern. Du liebäugelst mit anderen, obwohl Dein Partner Dir treu zur Seite steht.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Lass nicht von Deiner Meinung ab, egal was andere über Dich reden. Reagiere auf die Vorwürfe Deines Lieblingsmenschen unverzüglich, aber diplomatisch.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du weißt genau, welche Register Du ziehen musst, um Dein Ziel zu erreichen. Freu Dich, das Lob, das Du erhalten hast, steht Dir zu.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Tatendrang ist einfach nicht zu bremsen, denke trotzdem an Dich. Beruflich bahnt sich eine positive Veränderung an.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Mache Deinem Schatz klar, dass Du Deine Freiräume brauchst. Wähle dabei einmal andere Worte und man wird Dich verstehen. Der raubeinige Charme gehört zu Dir, wird aber leider von Deinem Gegenüber nicht immer gut angenommen. Also nehme Rücksicht!

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Rede Dir nicht ein, dass Du etwas nicht schaffst, sondern versuche es! Du liegst in einer wichtigen Sache gar nicht so schlecht im Rennen, wie Du glaubst. Dein Pessimismus ist total fehl am Platz und hemmt Dich nur.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Kritiksucht kann krank machen, frage Deinen Arzt oder Apotheker. Eine heikle Aufgabe solltest Du jetzt nur im Team angehen und den Erfolg teilen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März