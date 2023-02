Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.02.2023

Horoskop heute, Samstag, 18.02.2023 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen.✓ kostenlos✓ tagesaktuell✓ für Mann & Frau✓ | Jetzt Zukunft erfahren!

Riskiere einen Blick in die Zukunft und erfahre in Deinem Horoskop von heute, den 18.02.2023, wo die Tücken des Tages liegen und in welchem Lebensbereich große Chancen warten.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 18.02.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 18.02.2023. © 123rf.com/3dsculptor Herausforderungen machen das Leben erst spannend. Mit einer guten Portion Hoffnung und Mut gehören manche Probleme bald der Vergangenheit an.

Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Erfahre jetzt, ob Dein Sternzeichen heute das große Glück in der Liebe erwartet oder wichtige Veränderungen im Beruf angeschoben werden können. Wochenhoroskop Wer sich von der Kraft der Astrologie begeistern lässt, wird unser Universum mit ganz anderen Augen sehen. Die kosmischen Tipps der Sternenkundler können bei der ein oder anderen Richtungsentscheidung sicher von Nutzen sein. Entdecke das Potenzial, das in Dir steckt, dann fließt die positive Energie ganz von selbst.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Wenn Du immer nur auf Deinem Standpunkt beharrst, kommst Du nicht weiter. Wenn Du Dich für etwas einsetzt, wirst Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft die Devise. Du zeigst Idealismus.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Endlich weißt Du, was zu tun ist. Zögere jetzt nicht lange.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nur das, was man bereit ist zu geben, kann auch wieder zurückkommen. Du bist enorm aktiv und vital. Gönne Dir trotzdem unbedingt auch mal eine Verschnaufpause, ehe Du wieder so richtig voll durchstartest.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Es wird problematisch, wenn Du immer nur auf Deinem Standpunkt beharrst. Gib Dich keinen Illusionen hin, das Erwachen wäre unangenehm.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Dein Partner oder Deine Partnerin gibt Dir Rätsel auf, das erhöht den erotischen Reiz. Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Erotisches Begehren braucht das Neue und Fremde. Neue Besen kehren zwar gut, nutzen sich aber auch ganz schnell wieder ab - denke daran! Konzentrationsfähigkeit ist gefragt, gehe besonders aufmerksam vor.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du fühlst Dich zurzeit relativ ausgeglichen und trägst diese Harmonie auch in Deine Umwelt. Neidische Blicke werden Dich verfolgen. Du bist sehr aufgeweckt und kannst Dich auf Dein Bauchgefühl verlassen. Noch wichtiger wäre es, Dich um mehr Beständigkeit zu bemühen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Gefühlsregungen und Stimmungsschwankungen machen Dich für andere unberechenbar. Du lässt Dir nichts sagen und Dich schon gar nicht einengen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Familienangelegenheiten halten Dich ganz schön in Atem. Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein schlechtes Gewissen, denn er oder sie wollte Dich nicht verletzen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Keiner erwartet Unmögliches von Dir, nur etwas mehr Toleranz. Dein Liebesleben kommt in Bewegung! Die Sterne stehen für einen Neuanfang nur allzu gut! Überwinde Deine Ängste.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Pläne und Vorhaben werden sehr konsequent und erfolgsorientiert durchgeführt. Das Schöne dabei ist, dass Du nie das Lächeln auf den Lippen verlierst. In Deiner Beziehung kann es zu Problemen kommen. Schaue in Dich hinein, damit Du endlich erkennst, was zu tun ist.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März