Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.7.2026
Noch immer dunkle Wolken am Liebeshimmel? Vielleicht hilft ein Perspektivwechsel, um neue Wege sehen und gehen zu können. Dein Horoskop für heute zeigt Dir, was Dein Sternenorakel Dir nicht nur zu Liebesdingen, sondern auch zu Gesundheit und Beruf zu sagen hat.
Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 25.7.2026
Die Sterne stehen vermeintlich still am Himmelszelt, doch schweigen sie keineswegs. Vielmehr haben der Mond und die anderen Planeten Dir viel zu erzählen, zum Beispiel über das Liebesleben, über Beziehungen, Finanzen und Berufliches sowie über die Gesundheit.
Sie verraten Dir am 25. Juli 2026, welche Energien fließen und welche vor einem Hindernis stehen. Und wer sich auf die Astrologie einlässt, kann von neuer Herzenswärme, Mut und Zuversicht profitieren und Glück und Liebe geben und empfangen.
Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze – die Sternzeichen sind diesen Elementen zugeordnet: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das Element entscheidet ebenso wie die Konstellation und Bewegung der Himmelskörper, welche Energien gerade fließen.
Dein Schicksal liegt nicht allein in den Sternen – gehe entschlossen in die Zukunft und lasse seelischen Ballast aus der Vergangenheit hinter Dir!
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Mehr aus der Astrologie zum Liebesleben sowie jedem Lebensbereich zeigen Dir die Horoskope für jedes Sternbild:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Hilf einem Freund, er braucht Deine Unterstützung dringend. Du scheinst mal wieder alle Fäden in der Hand zu haben. Fragt sich nur, wie lange. Du bist unfähig, Strukturen aufzubauen und Anweisungen zu geben.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Gib nichts auf das, was andere über Dich sagen, Du weißt es schließlich besser. Versuche nicht, Deinen Partner zu manipulieren, das wäre Gift für die Beziehung.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Du fühlst Dich jetzt äußerst aggressiv und den Tränen nahe. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Keiner macht Dir einen Vorwurf, wenn Du die Einladung von Freunden absagst. In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich nun mit Deiner ganzen Kraft einbringen, um dieser Gemeinschaft zu mehr Ansehen zu verhelfen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht. Eine starke erotische Power reißt Dich mit und Du kannst ganz plötzlich Feuer fangen. Es ist der Beginn einer schönen sinnlichen Zeit.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Wenn Du all Deine Kräfte mobilisierst, öffnen sich Dir neue Türen. Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Kämpfe mutig für Deine Überzeugung, dann bist Du auch erfolgreich. Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Durch Yoga kommt Dein Körper ins Schwingen. Du bist in der Lage, Deine Fähigkeiten voll auszuschöpfen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Glück liegt auf Deinem Weg und Du kannst Dich darauf getrost etwas ausruhen. Diese positive Phase hält noch lange an. Nichts entgeht Deinen wachen Augen. Aber sammle nicht nur das Negative, sonst speicherst Du ein Zerrbild der Wirklichkeit und das blockiert.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Konzentriere Dich auf Dein berufliches Vorankommen, der Zeitpunkt ist günstig. Du benimmst Dich im Moment wie der berühmte Elefant im Porzellanladen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Deine Familie muss mal wieder sehr viel Toleranz aufbringen. Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Du erwartest zu viel von anderen, trage mehr Eigenverantwortung. Eine große Portion Leidenschaft hat Dich gepackt. Es wird jetzt so richtig prickelnd. Die Zeit hat sehr viel Gefühl und Romantik zu bieten.
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