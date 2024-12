Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 15.12.2024

Was sagen die Sterne über meine Zukunft? Diese Fragen bekommen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische Frauen und Männer jetzt beantwortet.

Wer die Hindernisse der Vergangenheit hinter sich lassen kann, darf sich auf eine Zukunft in Harmonie freuen.

Gehört Dein Tierkreiszeichen zu den Glückspilzen des Tages? Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 15.12.2024 kennt die Antworten auf die brennendsten Fragen in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit.

Du solltest Dich jetzt auf keinen Fall aus der Affäre ziehen, wenn es in Deiner Partnerschaft kriselt. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich.

Finanzielle Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Es sprudeln jetzt ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Du hast Lust auf Gespräche, Geselligkeit und heiße Flirts.

Zu einem Streit gehören immer zwei. Wenn Deine Liebesbeziehungen an einem Tiefpunkt angekommen ist, solltest Du für Abstand sorgen. Wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen.