Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.12.2025

Horoskop heute, Sonntag 28.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Jedes Sternzeichen kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich von den kosmischen Botschaften im Horoskop von heute, dem 28. Dezember, inspirieren lassen.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 28.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 28.12.2025. © 123rf.com/natis76 Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Wer auf der Suche nach dem großen Glück ist und sich nach Harmonie sehnt, muss auch etwas dafür tun. Mit leeren Worten ist es nicht getan. Jedes Tierkreiszeichen wird vom Schicksal in Zukunft auf seine eigene Weise herausgefordert. Um den Kopf frei für neue Ideen und tiefe Gefühle zu haben, hilft es oft, erst einmal mit der Vergangenheit abzuschließen. Wenn die Hormone verrückt spielen, ist das nächste Liebesglück vielleicht nicht weit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 24.12.2025 Hier erfährt jeder Astrologie-Interessierte, welches Tierkreiszeichen am 28. Dezember das große Los gezogen hat.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es besteht ein konstanter Wissensdurst und das Lernen fällt leicht. Wichtige Angelegenheiten können sich kompliziert gestalten und sich zu Deinem Nachteil entwickeln. Dränge also nicht auf Entscheidungen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Kräftepegel schwankt und hängt sehr von Deiner Laune ab. Dein ganzes Wesen strahlt Zufriedenheit und Harmonie aus.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Heiße Liebe, es fällt Dir schwer, vernünftig zu bleiben. Jetzt hast Du es erreicht, Deine Kollegen zollen Dir den wohlverdienten Respekt.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Stelle Deine Forderungen ohne weitere Umschweife. Schiebe es nicht wieder auf die lange Bank, je eher Du damit beginnst, desto besser. Du hast in der Vergangenheit sehr viel geleistet und Dir jetzt einfach einmal ein paar erholsame Tage im Kreise Deiner Lieben verdient.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Was willst Du noch mehr, Du wirst von allen Seiten geliebt. Auch wenn Dir nicht gleich jeder zujubelt, wirkst Du trotzdem überzeugend.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Höchste Zeit zu überlegen, was Du von einer Partnerschaft wirklich erwartest. Eine himmlische Ruhe erwartet Dich. Die meisten Aufgaben sind erfüllt und Du kannst es endlich etwas langsamer angehen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Unerschütterlich trotzt Du allen Widerständen und hast Bewunderer auf Deiner Seite. In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es ergeben sich beruflich weitreichende Möglichkeiten. Der große Gewinn wird vermutlich erst einmal ausbleiben, aber es wird sich später auszahlen. Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir, Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deine Kräfte schwinden - kein Wunder, Du verausgabst Dich kopflos. Kontrolliere besser Dein Wechselgeld, es drohen Verluste.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Auch wenn Du keine Lust dazu hast, solltest Du Dich mit den Einzelheiten befassen. Die Pflicht ruft, erfülle Deine Aufgaben!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Dies ist eine Zeit, in der Du Dein Herz öffnen darfst und solltest. Was immer Du vorhast - es sollte durchführbar sein.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März