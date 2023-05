Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 29.5.2023

Was immer Du vorhast - es sollte durchführbar sein. Auch wenn es stressig wird, bleibst Du einfach ruhig und gelassen. Du hast keinen Grund, in Panik zu geraten. Du erhältst plötzlich Unterstützung.

Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemandem vereinnahmen lassen. Kräftig und vital, was willst Du noch mehr, so lässt es sich gut leben.

Du fühlst Dich in den Armen Deines Partners oder Deiner Partnerin rundum geborgen. Deine gute Kondition kannst Du mit Ausgleichssport leicht halten.

Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung. Du bohrst zu viel in der Partnerschaft. Erheblicher Streit liegt in der Luft. Glätte die Wogen, indem Du verständnisvoll auf Deinen Partner oder Deine Partnerin zugehst.