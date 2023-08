Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 22.8.2023

Höre auf einen Herzenswunsch und stelle Dich den Herausforderungen des Lebens. Ein Blick in die Sterne kann die nötige Klarheit bringen. Alles zu Liebe, Gesundheit und Beruf jetzt im Horoskop morgen am 22. August.

Das kostenlose Tageshoroskop zeigt allen Tierkreiszeichen den Weg in eine glückliche Zukunft.

Wenn Du Dein Schicksal in die Hand nimmst, winken Dir prickelnde Flirts oder eine tiefe Liebesbeziehung, Sicherheit im Job oder eine spannende neue Herausforderung – und auch Deine Gesundheit profitiert von einem gesunden Geist.

Lasse die schmerzliche Vergangenheit ruhen, aber unterdrücke Deinen Kummer nicht. Sprich mit Deiner Seele und höre zu, was Dein Innerstes Dir sagt.

Natürlich weißt Du wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Langsam wird es etwas ruhiger. Aber keineswegs langweilig. Nach diesem Zwischenstopp erlebst Du noch mal Leidenschaft pur.

Du verspürst einen Vitalitätsschub sowohl körperlich also auch geistig. Es ist Deine Aufgabe, so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, wie für eine solide Lebensbasis notwendig sind.

Ehrgeiz und Zuversicht ebnen Dir die Wege zu beruflichen Erfolgen. Du genießt die Zärtlichkeit Deines Partners sehr. Bringe Deine Gefühle zum Ausdruck und sage alles, was Dir auf dem Herzen liegt.

Setze nicht auf Perfektionismus, das könnte eher hinderlich sein. Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe, so oft es geht.