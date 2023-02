Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 28.02.2023

Zeit für sich nehmen, Momente der Ruhe genießen und einen Blick ins eigene Seelenleben wagen - all das sind wichtige Aspekte für die geistige und damit auch körperliche Gesundheit. Das Horoskop von morgen nimmt Dich dabei an die Hand.

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 28.02.2023. © 123RF/gvvstudio

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische.

Hüte Dich vor Energieräubern und finde heraus, welche Quellen Dich in Deinem Leben auslaugen. Nur so kannst Du Seele und Körper in Einklang bringen und Glück und Liebe im Herzen tragen.

Die Mondenergien können zwar einen sehr positiven Einfluss auf Dich ausüben. Doch wenn Du Dich im Alltag mit ständigen Hürden konfrontiert siehst, Du Freunde, die Dir nicht guttun, um Dich scharrst und eventuell auch selbst nicht gut zu Dir bist, kann Dich das ganz schnell entkräften. Räume also auf!

Das klingt leichter gesagt als getan? Dann lasse Dich von dem Wissen der Astrologen erleuchten. Die Horoskope können Dir die entscheidenden Hinweise über Lebensbereiche wie Liebesangelegenheiten, Beruf und Gesundheit geben.

So kannst Du Deine Schmerzkörper entlarven und Kraftquellen entdecken.